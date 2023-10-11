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Долар дорожчає: новий курс в обмінних пунктах України

Україна, Середа 11 жовтня 2023 10:35
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Долар дорожчає: новий курс в обмінних пунктах України Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Однак він знаходиться приблизно на тому ж рівні, який був до рішення НБУ перейти від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 11 жовтня середній курс долара в Україні зріс на 5 копійок до 38,20 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 40,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,70 гривень, євро по 40,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,45-36,47 грн/долар (купівля-продаж), знизившись на 2 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

НБУ опустив курс долара до гривні нижче за рівень, який тримався з липня 2022 року до переходу до режиму гнучкості курсу.

Офіційний курс гривні до долара на 11 жовтня 2023 встановлено на такому рівні: 36,5058 гривень за 1 долар (-0,0469 грн).

Курс євро становитиме 38,6049 гривень за 1 євро (+0,1222 грн).

Новий курс НБУ

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Після короткочасного стрибка готівковий курс повернувся на колишній рівень.

При цьому офіційний курс долара до гривні падає і вже на 7 копійок нижче за курс, який НБУ тримав більше року.

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