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Курсові "гойдалки" найближчими днями: що буде з готівковим доларом після рішення НБУ

Україна, Вівторок 03 жовтня 2023 11:25
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Курсові "гойдалки" найближчими днями: що буде з готівковим доларом після рішення НБУ Фото: курс долара може значно коливатися найближчими днями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Перехід НБУ до режиму гнучкості обмінного курсу потребуватиме пристосування готівкового ринку. Протягом найближчих 10-12 днів можливі значні коливання, що не означатиме нестабільності.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку".

Як зазначив експерт, після скасування фіксованого курсу та впровадження "вільного" курсу на міжбанку, ситуація на готівковому валютному ринку багато в чому залежатиме від курсу міжбанку.

"Іншими словами, готівковий ринок намагатиметься оперативно реагувати на будь-які зміни. Водночас розуміємо, що регулятор також уважно відстежуватиме ситуацію і не допустить якихось різких злетів чи падінь валютних курсів: будь-який "надприродний" ажіотаж буде вчасно подолано", - сказав Лєсовий.

На його погляд, протягом 10-12 днів готівковий ринок "пристосовуватиметься" до нових реалій, курсові зміни можуть бути досить динамічні.

Водночас валютному ринку не загрожуватиме дестабілізація. Як нагадав Лєсовий, що всі попередні кроки регулятора, спрямовані на послаблення регулювання валютного ринку були досить вдалими. Тому ринок цілком логічно очікує, що режим "керованої гнучкості" піде на користь ринку, додав він.

"Варто зауважити, що у перші дні в обмінних пунктах цілком можлива поява "ірраціональних" курсів, що геть не збігатиметься з ринковими реаліями. Тому радимо громадянам не квапитися скуповувати долари чи євро. Ситуація залишається контрольованою, і наразі ринку не загрожують глобальні зміни", - сказав Лєсовий.

Експерт нагадав, що новий курсовий режим - це проміжний етап до поновлення плаваючого курсу, який буде впроваджено лише тоді, коли цьому сприятиме низка економічних та політичних факторів.

"Проте "звільнення" міжбанківського курсу - це вже крок до саморегулювання безготівкового ринку, адже курс тепер залежатиме від співвідношення між попитом і пропозицією", - додав начальник департаменту казначейства "Глобус Банку".

Режим керованої гнучкості обмінного курсу

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2023 року - 36,57 грн/долар.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, це не означає, що НБУ відпустив курс. Як зазначив Пишний, ключове слово в новому "режимі керованої гнучкості обмінного курсу" це "кероване".

Після рішення НБУ курс долара на готівковому ринку зріс 3 жовтня на 25 копійок до 38,40 гривень за долар.

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