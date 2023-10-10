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Скільки коштують долар та євро: обмінні пункти виставили нові курси валют

Україна, Вівторок 10 жовтня 2023 10:35
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Скільки коштують долар та євро: обмінні пункти виставили нові курси валют Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України знижується. Він опустився до рівня, який був тиждень тому, до рішення НБУ перейти від фіксованого курсу до режиму гнучкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 10 жовтня середній курс долара в Україні впав на 10 копійок до 38,15 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 40,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,65 гривні, євро по 39,95 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,54-36,56 (купівля-продаж), фактично не змінившись порівняно з попереднім днем.

Офіційний курс

НБУ опустив курс долара до гривні нижче за рівень, який тримався з липня 2022 року до переходу до режиму гнучкості курсу.

Офіційний курс гривні до долара на 10 жовтня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,5527 гривень за 1 долар (-0,0300 грн).

Курс євро становитиме 38,4827 гривень за 1 євро (-0,1706 грн).

Новий режим НБУ

Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Після рішення НБУ курс долара на готівковому ринку зріс на 25 копійок до 38,40 грн/долар. Але вже наприкінці тижня курс впав фактично до того рівня, на якому він перебував до зміни політики НБУ - 38,20 грн/долар.

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