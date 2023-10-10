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Сколько стоят доллар и евро: обменные пункты выставили новые курсы валют

Украина, Вторник 10 октября 2023 10:35
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Сколько стоят доллар и евро: обменные пункты выставили новые курсы валют Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины снижается. Он опустился до уровня, который был неделю назад, до решения НБУ перейти от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 октября средний курс доллара в Украине упал на 10 копеек до 38,15 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 40,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 39,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,54-36,56 (покупка-продажа), фактически не изменившись по сравнению с предыдущим днем.

Официальный курс

НБУ опустил курс доллара к гривне ниже уровня, который держался с июля 2022 года до перехода к режиму управляемой гибкости курса.

Официальный курс гривны к доллару на 10 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5527 гривен за 1 доллар (-0,0300 грн).

Курс евро составит 38,4827 гривен за 1 евро (-0,1706 грн).

Новый режим НБУ

Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. После решения НБУ курс доллара на наличном рынке вырос на 25 копеек до 38,40 грн/доллар. Но уже в конце недели курс упал фактически до того уровня, на котором он находился до изменения политики НБУ - 38,20 грн/доллар.

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