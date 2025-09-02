Скільки коштують долар і євро: свіжий курс в обмінниках

Станом на ранок 2 вересня середній курс продажу знизився на 5 копійок до 41,50 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,31 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 7 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 2 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3722 гривень за 1 долар (+0,0519 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,4675 гривень за 1 євро (+0,2715 грн).