Долар і євро подорожчали: офіційні курси НБУ

Україна, Понеділок 01 вересня 2025 15:31
UA EN RU
Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3722 гривень за 1 долар (+0,0519 грн).
bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,4675 гривень за 1 євро (+0,2715 грн).
bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,50 гривень, курс євро зріс до 48,65 гривень.

Курс євро-долар

Долар США 1 вересня знизився до 5-тижневого мінімуму. Євро подорожчав на 0,35% до 1,1724 долара.

Інвестори оцінювали дані щодо інфляції та судове рішення про те, що більшість тарифів Дональда Трампа незаконні, а також триваючий конфлікт президента США з ФРС з приводу спроби звільнити губернатора Лізу Кук.

Зростання курсу євро до долара веде до того, що в Україні дорожчає євро, який стає основною валютою українців для нових заощаджень.

