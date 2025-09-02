ua en ru
НБУ тримає курс нижче 41,5 грн/долар: коли очікувати зростання

Україна, Вівторок 02 вересня 2025 08:06
НБУ тримає курс нижче 41,5 грн/долар: коли очікувати зростання Фото: курс долара може зрости, прогнозують аналітики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України може ще певний час утримувати курс нижче 41,5 грн/долар. У майбутньому можливе його поступове послаблення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

Валютний ринок стабілізується

Як зазначається в огляді, НБУ вже два тижні поспіль утримує курс гривні до долара США поблизу 41,3 грн/долар, тоді як обсяги валютних інтервенцій залишаються нижчими від середньотижневого рівня з початку повномасштабної війни.

За даними аналітиків, дефіцит валюти на ринку продовжив зменшуватися і досяг чергового мінімуму з кінця квітня. Чиста купівля валюти склала 290 млн доларів.

При цьому НБУ за тиждень продав із резервів 573 млн доларів, що майже відповідає показнику попереднього тижня. Це вже третій тиждень поспіль, коли обсяг інтервенцій залишається нижчим за середній рівень від початку війни.
НБУ тримає курс нижче 41,5 грн/долар: коли очікувати зростання

Перспективи для гривні

Ситуація на валютному ринку дозволяє регулятору зберігати курс гривні стабільним із незначними коливаннями. Водночас поточні обсяги інтервенцій залишаються для НБУ цілком комфортними.

За оцінками ICU, Нацбанк може ще деякий час утримувати курс нижче 41,5 грн/долар, поступово розширюючи амплітуду коливань. У подальшій перспективі можливий перехід до його помірного ослаблення.

Прогнози курсу та політика НБУ

Раніше аналітики групи ICU прогнозували, що курс зросте до 42,6 грн/долар на кінець 2025 року та до 44,9 грн/долар на кінець 2026 року.

У НБУ наголошують, що валютна політика має залишатися передбачуваною. Інтервенції мають згладжувати надмірні коливання, але не замінювати ринкове ціноутворення в умовах керованої гнучкості курсу.

