Курс доллара Экономика Авто Tech

Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 сентября средний курс продажи снизился на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,29-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 2 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3722 гривен за 1 доллар (+0,0519 грн).

Официальный курс евро составит 48,4675 гривен за 1 евро (+0,2715 грн).

 

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, Национальный банк Украины может еще некоторое время удерживать курс ниже 41,5 грн/доллар. Однако в дальнейшей перспективе возможен переход к росту курса доллара.

