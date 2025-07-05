НБУ пояснив зниження інтересу українців до купівлі доларів

У червні чистий попит на валюту в Україні майже не змінився. Цьому сприяло збереження інтересу до гривневих депозитів та певна невизначеність щодо позицій долара як світової резервної валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2025 року).

Як зазначили в НБУ, курсові коливання були помірними та двосторонніми: середній офіційний курс гривні до долара незначно послабився (на 0,1%), а різниця з готівковим не перевищувала 0,3%.



Водночас середній курс до євро й надалі послаблювався (на 2,1%) під впливом динаміки валютної пари EUR/USD, йдеться в огляді.



Падіння попиту

Нагадаємо, попит на валюту в Україні значно впав у квітні 2025 року. У квітні НБУ зафіксував аномальне явище. Уперше із серпня 2023 року українці більше продавали валюту, ніж купували.

Дані НБУ свідчать про те, що попит на готівкову валюту в червні залишався на низькому рівні. Загалом за місяць українці купили 282 млн доларів. Це значно менше, ніж на початку року, коли обсяги перевищували 1 млрд доларів.

Курс долара на готівковому ринку в червні коливався близько рівня 41,70-41,90 гривень, а наприкінці місяця трохи зріс. У підсумку за місяць долар зріс на 20 копійок до 41,90 гривень. Курс євро підскочив за місяць на 2 гривні до 49,35 гривень.