НБУ підвищив курс долара і знизив курс євро

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подешевшала, але коштує дорожче 49 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,95 гривень, курс євро - 49,60 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 41,74-41,77 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 7 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7341 гривень за 1 долар (+0,0102 грн).

Обмін валют

За даними опитування дані опитування компанії Info Sapiens, більшість українців необізнані в усіх фінансових темах, крім курсу валют.

Дві третини українців (63%) заявляють, що вони обізнані в темі обміну валют. Інші сфери фінансової грамотності набрали менше 50%.

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