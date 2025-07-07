Сколько стоят доллар и евро в начале недели: обменные пункты обновили курсы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс на 7 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7341 гривен за 1 доллар (+0,0102 грн).

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,72-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,60 гривен.

По состоянию на утро 7 июля средний курс продажи доллара не изменился - 41,95 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 49,50 гривен.

Комментарий НБУ

Как отметили в НБУ, в июне чистый спрос на валюту в Украине почти не изменился, чему способствовала неопределенность относительно позиций доллара как мировой резервной валюты.

Курсовые курсовые колебания были умеренными и двусторонними: средний официальный курс гривны к доллару незначительно ослаб (на 0,1%), а разница с наличным не превышала 0,3%.

В то же время средний курс к евро упал на 2,1% под влиянием динамики валютной пары EUR/USD,

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