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Скільки коштують долар і євро на початку тижня: обмінники оновили курси

Україна, Понеділок 12 травня 2025 10:00
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Скільки коштують долар і євро на початку тижня: обмінники оновили курси Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта продовжує дешевшати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 12 травня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 47,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро - по 46,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,53-41,56 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову трохи підвищив курс долара до гривні.

Офіційний курс на 12 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,547 гривень за 1 долар (+0,0357 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,7528 гривень за 1 євро (-0,1342 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лісовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, у травні курс американської валюти може зростати.

Водночас поточні курсові показники залишатимуться нижчими за ті, що були встановлені на початок року (на 1 січня 2025 року офіційний курс становив 42,02 грн/долар).

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