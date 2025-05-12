ua en ru
Пн, 12 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сколько стоят доллар и евро в начале недели: обменники обновили курсы

Украина, Понедельник 12 мая 2025 10:00
UA EN RU
Сколько стоят доллар и евро в начале недели: обменники обновили курсы Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 47,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,53-41,56 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова немного повысил курс доллара к гривне.

Официальный курс на 12 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,547 гривен за 1 доллар (+0,0357 грн).

Официальный курс евро составит 46,7528 гривен за 1 евро (-0,1342 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка, в мае курс американской валюты может расти.

В то же время текущие курсовые показатели будут оставаться ниже тех, что были установлены на начало года (на 1 января 2025 года официальный курс составлял 42,02 грн/доллар).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Еще три ПВО и почти 1200 оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям войск РФ
Еще три ПВО и почти 1200 оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям войск РФ
DAILY
Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Ермак: Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса