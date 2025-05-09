Нацбанк продовжує піднімати курс долара

Національний банк України (НБУ) знову трохи підвищив курс долара до гривні. Долар почав дорожчати з 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 40,23 гривень.

На міжбанку сьогодні курс знизився лише на 1 копійку до 41,54-41,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 12 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,547 гривень за 1 долар (+0,0357 грн).

Ситуація на ринку

8 травня голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Україна розглядає можливість поступового переходу від долара США до євро як валюти основної курсової прив'язки. За його словами, НБУ розглядає таку можливість на тлі процесу євроінтеграції України, посилення ролі ЄС в обороноздатності та торгівлі з Україною, а також фрагментації глобальної торгівлі, яка відбувається на сьогодні. Пишний наголосив, що процес такого переходу - складний і потребуватиме якісної та різнобічної підготовки.

Також голова НБУ спрогнозував, що обсяг фінансової допомоги Україні від партнерів у 2026-2027 роках істотно скоротитися порівняно з 2025 роком (55 мільярдів доларів) - до 17 і 15 мільярдів доларів відповідно.

У середині квітня Андрій Пишний заявляв, що обсягу зовнішньої фінансової допомоги на 2025 рік буде достатньо, щоб підтримувати курсову стабільність, а також збільшити золотовалютні резерви НБУ до 58 мільярдів доларів.

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