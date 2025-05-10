Перл-Харбор замість тихої гавані: чого очікувати від курсу долара

Інвестори втратили довіру долара через дії господаря Білого дому та скупили євро і золото. Водночас американська валюта залишається головною у світі.

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Як зазначив банкір, до 20 травня на валютному ринку України очікується відносний спокій передусім через тривалість періоду сплати податків. Крім того, роль Нацбанку залишається ключовою: через механізм валютних інтервенцій згладжуватиме розрив між попитом і пропозицією.

За його словами, в умовах війни режим "керованої гнучкості" є найбільш ефективним, адже ситуація на валютному ринку не розвивається хаотично, а будь-які поточні курсові зміни є мінімальними, хоч і різновекторними.

Крім того, продовжиться тренд на рівність курсів міжбанку та готівкового ринку: впродовж 12-18 травня курси будуть майже тотожними, очікує Лєсовий.

Банкір припустив, що в травні курс американської валюти може зростати. Водночас поточні курсові показники залишатимуться нижчими за ті, що були встановлені на початок року (на 1 січня 2025 року офіційний курс становив 42,02 грн/долар).

"Очікується, що протягом наступного тижня офіційний курс перебуватиме в межах 41,25-41,65 грн//долар", - прогнозує представник Глобус Банку

Курс євро

Як зазначив банкір, вартість євро на українському ринку визначатиме котування пари долар/євро на світових ринках. Однак навряд чи вартість американської валюти опуститься нижче 1,13-1,15 доларів за 1 євро. Тобто не варто очікувати нових рекордів у змаганнях цих двох світових валют.

"Хоча все, як і раніше, може залежати переважно від економічних рішень/вчинків президента США. Ті зі світових інвесторів, хто встиг втекти з долара в євро чи золото, навряд чи швидко повернуться до доларової тихої гавані, адже для них вона стала справжнім Перл-Харбором", - сказав Лєсовий

Водночас він радить не забувати, що американська валюта залишається у статусі світової, тобто вона є досить міцною і їй не загрожує глобальне знецінення (факт: долар увібрав близько 80% світового капіталу).

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (12-18 травня) будуть такими:

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,25-41,65 грн/долар та 45-48 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,6 грн/долар та 45-48 грн/долар (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Попри затяжні спроби встановити мир, чи радше сказати - знайти дієвий механізм для припинення бойових дій, війна триває, що так чи інакше тиснутиме на настрої громадян. Разом з тим, долю валютного ринку визначатимуть головним чином економічні чинники та стратегія регулятора. Відтак не варто очікувати шалених курсових змін, ситуація залишатиметься прогнозованою та прийнятною: офіційна вартість долара буде нижчою за початковий курс 2025 року, тобто менш як 42 гривень", - констатував Лєсовий.