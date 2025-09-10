Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався після зниження. Єдина європейська валюта подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 10 вересня середній курс продажу не змінився - 41,40 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,65 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 гривень, євро по 47,65 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,16-41,19 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.
Офіційний курс на 10 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1237 гривень за 1 долар (-0,1260 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,2916 гривень за 1 євро (-0,0902 грн).
НБУ опустив курс долара до мінімуму за 5 місяців. Нижчим у 2025 році курс був тільки 8 квітня - 41,08 грн/долар.
За останній рік курс також не змінився. Курс НБУ на 10 вересня 2025 року становив 41,09 грн/долар.
Аналітики допускають зростання курсу долара наприкінці року.