Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси

Мінімальні значення

НБУ опустив курс долара до мінімуму за 5 місяців. Нижчим у 2025 році курс був тільки 8 квітня - 41,08 грн/долар.

За останній рік курс також не змінився. Курс НБУ на 10 вересня 2025 року становив 41,09 грн/долар.

Аналітики допускають зростання курсу долара наприкінці року.