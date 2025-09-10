Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы

По состоянию на утро 10 сентября средний курс продажи не изменился - 41,40 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 47,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,16-41,19 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 10 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1237 гривен за 1 доллар (-0,1260 грн).

Официальный курс евро составит 48,2916 гривен за 1 евро (-0,0902 грн).