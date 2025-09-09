ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

НБУ опустив курс долара до мінімуму з початку квітня

Україна, Вівторок 09 вересня 2025 15:30
UA EN RU
НБУ опустив курс долара до мінімуму з початку квітня Фото: курс долара впав на 12 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 10 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1237 гривень за 1 долар (-0,1260 грн).

Нижчим у 2025 році курс був тільки 8 квітня 41,0807 грн/долар.

За останній рік курс не змінився. Курс НБУ на 10 вересня 2025 року становив 41,0948 грн/долар.
НБУ опустив курс долара до мінімуму з початку квітня

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,2916 гривень за 1 євро (-0,0902 грн).
НБУ опустив курс долара до мінімуму з початку квітня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 8 копійок до 41,13-41,16 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ опустив курс долара до мінімуму з початку квітня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,40 гривень, курс євро зріс до 48,70 гривень.

Прогноз курсу

Аналітики вважають, що курс долара зросте наприкінці 2025 року. Однак прогнози девальвації помірні - до 42,5-43,5 грн/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс євро
Новини
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України