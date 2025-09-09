НБУ опустив курс долара до мінімуму з початку квітня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 10 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1237 гривень за 1 долар (-0,1260 грн).

Нижчим у 2025 році курс був тільки 8 квітня 41,0807 грн/долар.

За останній рік курс не змінився. Курс НБУ на 10 вересня 2025 року становив 41,0948 грн/долар.



Офіційний курс євро становитиме 48,2916 гривень за 1 євро (-0,0902 грн).



На міжбанку сьогодні курс упав на 8 копійок до 41,13-41,16 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



На готівковому ринку курс долара впав до 41,40 гривень, курс євро зріс до 48,70 гривень.