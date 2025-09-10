Скільки коштують долар і євро: обмінники виставили нові курси

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався після зниження. Єдина європейська валюта подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 10 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1237 гривень за 1 долар (-0,1260 грн).

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта також подешевшала.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,16-41,19 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,90 гривень, євро по 47,65 гривень.

Станом на ранок 10 вересня середній курс продажу не змінився - 41,40 гривень, курс євро впав на 5 копійок до 48,65 гривень.

Мінімальні значення

НБУ опустив курс долара до мінімуму за 5 місяців. Нижчим у 2025 році курс був тільки 8 квітня - 41,08 грн/долар.

За останній рік курс також не змінився. Курс НБУ на 10 вересня 2025 року становив 41,09 грн/долар.

Аналітики допускають зростання курсу долара наприкінці року.