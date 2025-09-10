Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы
Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался после снижения. Единая европейская валюта подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 10 сентября средний курс продажи не изменился - 41,40 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,65 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 47,65 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,16-41,19 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.
Официальный курс на 10 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1237 гривен за 1 доллар (-0,1260 грн).
Официальный курс евро составит 48,2916 гривен за 1 евро (-0,0902 грн).
Минимальные значения
НБУ опустил курс доллара до минимума за 5 месяцев. Ниже в 2025 году курс был только 8 апреля - 41,08 грн/доллар.
За последний год курс также не изменился. Курс НБУ на 10 сентября 2025 года составлял 41,09 грн/доллар.
Аналитики допускают рост курса доллара в конце года.