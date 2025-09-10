ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы

Украина, Среда 10 сентября 2025 10:00
UA EN RU
Сколько стоят доллар и евро: обменники выставили новые курсы Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался после снижения. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 сентября средний курс продажи не изменился - 41,40 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 48,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 47,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,16-41,19 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 10 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1237 гривен за 1 доллар (-0,1260 грн).

Официальный курс евро составит 48,2916 гривен за 1 евро (-0,0902 грн).

Минимальные значения

НБУ опустил курс доллара до минимума за 5 месяцев. Ниже в 2025 году курс был только 8 апреля - 41,08 грн/доллар.

За последний год курс также не изменился. Курс НБУ на 10 сентября 2025 года составлял 41,09 грн/доллар.

Аналитики допускают рост курса доллара в конце года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
Новости
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Пострадавший и пожар: появилось видео разрушений в Винницкой области после атаки
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины