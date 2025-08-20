Скільки коштують долар і євро: обмінні пункти оновили курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився. Єдина європейська валюта також стабільна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 20 серпня середній курс продажу не змінився - 41,60 гривень, курс євро - 48,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 47,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,34-41,37 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 20 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3557 гривень за 1 долар (+0,0968 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,3241 гривень за 1 євро (+0,1502 грн).