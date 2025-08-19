ua en ru
Долар подорожчав після падіння до чотиримісячного мінімуму

Україна, Вівторок 19 серпня 2025 15:33
Фото: курс долара зріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3557 гривень за 1 долар (+0,0968 грн).
Долар подорожчав після падіння до чотиримісячного мінімуму

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,3241 гривень за 1 євро (+0,1502 грн).
Долар подорожчав після падіння до чотиримісячного мінімуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,37-41,40 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар подорожчав після падіння до чотиримісячного мінімуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,60 гривень, курс євро виріс до 48,60 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають в інвесткомпанії ICU, НБУ свідомо зміцнив гривню на початку серпня. Однак, за їхнім прогнозом, надалі НБУ продовжить помірну девальвацію.

