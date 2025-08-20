Сколько стоят доллар и евро: обменные пункты обновили курсы валют

Курс доллара в обменных пунктах Украины не изменился. Единая европейская валюта также стабильна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 20 августа средний курс продажи не изменился - 41,60 гривен, курс евро - 48,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 47,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,34-41,37 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума с начала апреля.

Официальный курс на 20 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3557 гривен за 1 доллар (+0,0968 грн).

Официальный курс евро составит 48,3241 гривен за 1 евро (+0,1502 грн).