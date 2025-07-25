Скільки коштують долар і євро: актуальні курси валют

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс на 25 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7738 гривень за 1 долар (+0,0087 грн).

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,40 гривень.

Станом на ранок 25 липня середній курс продажу не змінився - 41,95 гривень, курс євро також стабільний - 49,40 гривень.

Курс євро

Курс євро значно зріс 2025 року і зараз близький до рекордного рівня. Водночас у НБУ не очікують суттєвих коливань курсу євро до долара до кінця року.

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