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Скільки коштують долар і євро: актуальні курси валют

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 10:00
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Скільки коштують долар і євро: актуальні курси валют Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перебуває нижче 42 гривень. Єдина європейська валюта коштує дорожче 49 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 липня середній курс продажу не змінився - 41,95 гривень, курс євро також стабільний - 49,40 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,45 гривень, євро по 48,40 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,75-41,78 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Офіційний курс на 25 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7738 гривень за 1 долар (+0,0087 грн).

Офіційний курс євро складе 49,1009 гривень за 1 євро (+0,1188 грн).

Курс євро

Курс євро значно зріс 2025 року і зараз близький до рекордного рівня. Водночас у НБУ не очікують суттєвих коливань курсу євро до долара до кінця року.

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