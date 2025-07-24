Долар дорожчає, курс євро перевищив 49 гривень

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс до 41,95 гривень, курс євро зріс до 49,40 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 41,77-41,80 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 25 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7738 гривень за 1 долар (+0,0087 грн).

Програма з МВФ

НБУ підтвердив підготовку нової програми з МВФ. Це пов'язано з погіршенням очікувань щодо тривалості війни, у зв'язку з чим Україні буде необхідно додаткове зовнішнє фінансування на 2026-2027 роки.

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