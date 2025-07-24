Долар дорожчає, курс євро перевищив 49 гривень
Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 25 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7738 гривень за 1 долар (+0,0087 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 49,1009 гривень за 1 євро (+0,1188 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 41,77-41,80 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс до 41,95 гривень, курс євро зріс до 49,40 гривень.
Програма з МВФ
НБУ підтвердив підготовку нової програми з МВФ. Це пов'язано з погіршенням очікувань щодо тривалості війни, у зв'язку з чим Україні буде необхідно додаткове зовнішнє фінансування на 2026-2027 роки.
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