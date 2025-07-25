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Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы валют

Украина, Пятница 25 июля 2025 10:00
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Сколько стоят доллар и евро: актуальные курсы валют Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины находится ниже 42 гривен. Единая европейская валюта стоит дороже 49 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 июля средний курс продажи не изменился - 41,95 гривен, курс евро также стабилен - 49,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 48,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Официальный курс на 25 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7738 гривен за 1 доллар (+0,0087 грн).

Официальный курс евро составит 49,1009 гривен за 1 евро (+0,1188 грн).

Курс евро

Курс евро значительно вырос в 2025 году и сейчас близок к рекордному уровню. В то же время в НБУ не ожидают существенных колебаний курса евро к доллару до конца года.

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