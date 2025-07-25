Торгові війни та курс євро до долара: як це впливає на Україну і що робить НБУ

Торгові війни вплинули на світову економіку та опосередковано на Україну. Наразі НБУ не очікує значних змін курсу долара до євро.

Про це заявив голова НБУ заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

Торгові війни

Ніколайчук нагадав, що НБУ багато уваги приділяв цьому питанню наприкінці квітня, коли оприлюднював попередній прогноз. І тоді торговельна невизначеність у світі досягла свого пікового рівня.

За його словами, після того, як адміністрацією Сполучених Штатів був оголошений широкий і доволі суттєвий перелік імпортних тарифів до третіх країн.

" І хоча кількість повідомлень про вплив цієї невизначеності на бізнес зменшилася з того часу, але все одно вплив залишається досить суттєвим, якщо дивитися на історичну ретроспективу", - сказав він.

Заступник голови НБУ повідомив, протягом останніх тижнів і місяців можна бачити постійний обмін як фактичними діями, так і спекуляціями щодо можливих реакцій і контрреакцій.

"У цьому контексті, звісно, що невизначеність залишається, особливо щодо розвитку торгівлі і торгівельних тарифів. Вона залишається безпрецедентною і може піти в абсолютно різні боки", - додав він.

Курс євро

Ніколайчук повідомив, на сьогоднішній день НБУ у свої сценарії закладає "відсутність значних змін у крос-курсах основних валют".

"Ми звертаємо увагу на долар і на євро. Ризики залишаються досить значними в контексті можливої підвищеної волатильності на глобальних, як товарних, так і фінансових ринках", - сказав він.

У НБУ вважають, що наразі ефект на українську економіку залишається опосередкованим.

"Я б сказав, мабуть, менш важливим порівняно з нашими внутрішніми факторами, з факторами, пов'язаними з безпековими ризиками. Але водночас, як і по багатьох інших аспектах, ми тут тримаємо руку на пульсі. Спостерігаємо за ситуацією і за необхідності реагуємо своїми заходами", - додав заступник голови НБУ.