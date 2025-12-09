UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Скільки коштуватиме різдвяна вечеря 2025: українцям назвали вартість 12 страв

Скільки коштуватиме різдвяна вечеря 2025 (фото: instagram com pobutova_himiya3656)
Автор: Василина Копитко

Цьогоріч різдвяний стіл українцям обійдеться у 1374 гривні. Це лише на 9 гривень дорожче, ніж торік. Утримати вартість вдалося завдяки рекордному врожаю борщових овочів, оскільки на них майже вдвічі впали ціни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на підрахунки Національного наукового центру Інституту аграрної економіки.

Що найдорожче на різдвяному столі

Найбільше доведеться заплатити за смажену рибу - близько 346 гривень. 2 кг живого коропа в середньому коштує 339 гривень, а 200 г борошна для панірування - 7,02 гривні.

Другою за вартістю стала кутя - традиційна пшенична страва у 950 г продуктів коштуватиме 213 грн. Ціну формують насамперед мак (72,50 гривень за 200 г), горіхи (68,80 гривень) та родзинки (24,99 грн за 100 г).

На третьому місці - узвар. Набір сухофруктів для двох літрів напою обійдеться у 118 грн.

Скільки коштують інші страви

  • борщ пісний з квасолею - 107,79 гривень. Найдорожчий інгредієнт - біла суха квасоля (51,50 гривень);
  • салат "Вінегрет" - 49,77 гривні. Левова частина вартості припадає на солоні огірки (26,80 гривні);
  • вареники з картоплею - 32,83 гривні;
  • вареники з капустою - 32,03 гривні;
  • вареники з вишнями - найдорожчі серед вареників - 87,83 гривні через ціну морожених ягід (69,90 гривні за 300 г);
  • тушкована капуста з грибами - 70,78 гривні, з яких понад 45 гривень - вартість печериць;
  • смажена картопля - 26,08 гривні.

Окремо на стіл традиційно ставлять соління:

  • квашена капуста - 96,75 гривні за 500 г;
  • бочкові огірки - 53,70 гривні за 400 г.

Свіжі овочі також не з дешевих:

  • огірки - 66,72 грн за 500 г;
  • помідори - 71,90 грн за 500 г.

Що подорожчало найбільше

Попри загальну стабільність вартості, окремі продукти показали значне зростання. Зокрема:

  • олія - +26,7 %;
  • морожена вишня - +25,7 %;
  • бочкові огірки - +25,2 %;
  • біла квасоля - +18,3 %;
  • борошно - +17,5 %;
  • короп живий - +12,6 %.

Читайте також про те, як змінились ціни восени і що може подорожчати перед святами.

Раніше ми писали про те, що буде з цінами на цитрусові у цьому сезоні.

