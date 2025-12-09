RU

Общество Образование Деньги Изменения

Сколько будет стоить рождественский ужин 2025: украинцам назвали стоимость 12 блюд

Сколько будет стоить рождественский ужин 2025 года (фото: instagram com pobutova_himiya3656)
Автор: Василина Копытко

В этом году рождественский стол украинцам обойдется в 1374 гривны. Это всего на 9 гривен дороже, чем в прошлом году. Удержать стоимость удалось благодаря рекордному урожаю борщевых овощей, поскольку на них почти вдвое упали цены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на подсчеты Национального научного центра Института аграрной экономики.

Что самое дорогое на рождественском столе

Больше всего придется заплатить за жареную рыбу - около 346 гривен. 2 кг живого карпа в среднем стоят 339 гривен, а 200 г муки для панировки - 7,02 гривны.

Второй по стоимости стала кутья - традиционное пшеничное блюдо в 950 г продуктов будет стоить 213 гривен. Цену формируют прежде всего мак (72,50 гривны за 200 г), орехи (68,80 гривны) и изюм (24,99 гривны за 100 г).

На третьем месте - узвар. Набор сухофруктов для двух литров напитка обойдется в 118 гривен.

Сколько стоят другие блюда

  • борщ постный с фасолью - 107,79 гривны. Самый дорогой ингредиент - белая сухая фасоль (51,50 гривны);
  • салат "Винегрет" - 49,77 гривны. Львиная часть стоимости приходится на соленые огурцы (26,80 гривны);
  • вареники с картофелем - 32,83 гривны;
  • вареники с капустой - 32,03 гривны;
  • вареники с вишнями - самые дорогие среди вареников - 87,83 гривны из-за цены мороженых ягод (69,90 гривны за 300 г);
  • тушеная капуста с грибами - 70,78 гривны, из которых более 45 гривен - стоимость шампиньонов;
  • жареный картофель - 26,08 гривны.

Отдельно на стол традиционно ставят соленья:

  • квашеная капуста - 96,75 гривны за 500 г;
  • бочковые огурцы - 53,70 гривны за 400 г.

Свежие овощи также не из дешевых:

  • огурцы - 66,72 грн за 500 г;
  • помидоры - 71,90 грн за 500 г.

Что подорожало больше всего

Несмотря на общую стабильность стоимости, отдельные продукты показали значительный рост. В частности:

  • растительное масло - +26,7 %;
  • мороженая вишня - +25,7 %;
  • бочковые огурцы - +25,2 %;
  • белая фасоль - +18,3 %;
  • мука - +17,5 %;
  • карп живой - +12,6 %.

Читайте также о том, как изменились цены осенью и что может подорожать перед праздниками.

Ранее мы писали о том, что будет с ценами на цитрусовые в этом сезоне.

РождествоПраздники