Сколько будет стоить рождественский ужин 2025: украинцам назвали стоимость 12 блюд

В этом году рождественский стол украинцам обойдется в 1374 гривны. Это всего на 9 гривен дороже, чем в прошлом году. Удержать стоимость удалось благодаря рекордному урожаю борщевых овощей, поскольку на них почти вдвое упали цены.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на подсчеты Национального научного центра Института аграрной экономики.
Больше всего придется заплатить за жареную рыбу - около 346 гривен. 2 кг живого карпа в среднем стоят 339 гривен, а 200 г муки для панировки - 7,02 гривны.
Второй по стоимости стала кутья - традиционное пшеничное блюдо в 950 г продуктов будет стоить 213 гривен. Цену формируют прежде всего мак (72,50 гривны за 200 г), орехи (68,80 гривны) и изюм (24,99 гривны за 100 г).
На третьем месте - узвар. Набор сухофруктов для двух литров напитка обойдется в 118 гривен.
Отдельно на стол традиционно ставят соленья:
Свежие овощи также не из дешевых:
Несмотря на общую стабильность стоимости, отдельные продукты показали значительный рост. В частности:
