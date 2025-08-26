Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році: ціни на рюкзаки та канцелярію

Раніше РБК-Україна писало, що зібрати дитину до школи у 2025 році стане серйозним фінансовим викликом для українських родин. Найбільші витрати припадають на одяг і взуття: костюм для школяра коштує від 600-1000 гривень, туфлі - від 175-250 гривень, спортивний костюм - від 500 гривень.

У середньому зібрати учня молодших класів обійдеться приблизно у 6 тисяч гривень, старшокласника - близько 10 тисяч. Додаткові витрати виникають і через потребу у гаджетах для дистанційного навчання.

Нагадаємо, в Україні стартувала державна програма "Пакунок школяра": батьки першокласників отримають одноразову допомогу 5 000 гривень для купівлі шкільного приладдя, одягу та взуття. Виплату оформляють через застосунок "Дія" або у відділенні Пенсійного фонду, а кошти можна витратити протягом 180 днів.