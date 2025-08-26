Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: цены на рюкзаки и канцелярию

До начала нового учебного года остается месяц, и родители уже считают расходы на канцтовары. В 2025 году цены на школьные принадлежности существенно различаются в зависимости от магазина, бренда и даже региона.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
По подсчетам, в 2025 году минимальный набор канцелярии для школьника обойдется минимум в 800 гривен. В него входит:
Самый дешевый рюкзак для школьника можно найти от 392-399 гривен, тогда как брендированные модели стоят до 4099 гривен.
Самые дорогие рюкзаки в 2025 году (скриншот РБК-Украина)
Расходы зависят от класса:
Точный список следует уточнить у классного руководителя.
Ранее РБК-Украина писало, что собрать ребенка в школу в 2025 году станет серьезным финансовым вызовом для украинских семей. Наибольшие расходы приходятся на одежду и обувь: костюм для школьника стоит от 600-1000 гривен, туфли - от 175-250 гривен, спортивный костюм - от 500 гривен.
В среднем собрать ученика младших классов обойдется примерно в 6 тысяч гривен, старшеклассника - около 10 тысяч. Дополнительные расходы возникают и из-за необходимости в гаджетах для дистанционного обучения.
Напомним, в Украине стартовала государственная программа "Пакет школьника": родители первоклассников получат единовременное пособие 5 000 гривен для покупки школьных принадлежностей, одежды и обуви. Выплату оформляют через приложение "Дія" или в отделении Пенсионного фонда, а средства можно потратить в течение 180 дней.