Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: цены на рюкзаки и канцелярию

Ранее РБК-Украина писало, что собрать ребенка в школу в 2025 году станет серьезным финансовым вызовом для украинских семей. Наибольшие расходы приходятся на одежду и обувь: костюм для школьника стоит от 600-1000 гривен, туфли - от 175-250 гривен, спортивный костюм - от 500 гривен.

В среднем собрать ученика младших классов обойдется примерно в 6 тысяч гривен, старшеклассника - около 10 тысяч. Дополнительные расходы возникают и из-за необходимости в гаджетах для дистанционного обучения.

Напомним, в Украине стартовала государственная программа "Пакет школьника": родители первоклассников получат единовременное пособие 5 000 гривен для покупки школьных принадлежностей, одежды и обуви. Выплату оформляют через приложение "Дія" или в отделении Пенсионного фонда, а средства можно потратить в течение 180 дней.