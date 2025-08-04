Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році: вартість базового набору
До початку навчального року лишається місяць, і багато батьків уже підраховують витрати на канцтовари.
РБК-Україна зібрало орієнтовні ціни на базовий набір школяра у 2025 році - від рюкзака до пенала.
Вартість канцелярських товарів може відрізнятися залежно від регіону, бренду та магазину. Навіть у сусідніх торгових точках ціни на шкільне приладдя можуть бути кардинально різними. Ми проаналізували вартість мінімального набору школяра у 2025 році на основі одного із відомих в Україні мережевих магазинів.
Ціни на мінімальний набір школяра
До мінімального набору школяра у 2025 році входить:
- рюкзак - від 399 гривень;
- щоденник з твердою обкладинкою - від 42 гривень;
- щоденник з м’якою обкладинкою - від 24 гривень;
- набір зошитів з малюнками на 18 сторінок - від 96 гривень (5 шт.);
- обкладинки для зошитів (кольорові) - 32,9 гривні за упаковку (10 шт.);
- обкладинки для зошитів (прозорі) - від 7,6 гривні за упаковку (10 шт.);
- обкладинки для книг - від 5 до 119 гривень за упаковку;
- тека для зошитів - від 18,2 гривні;
- набір кулькових ручок - від 10,3 гривні (3 шт.);
- набір кольорових олівців - від 30,7 гривні (12 шт.);
- настільний набір (ножиці, лінійка, степлер, олівець, гумка, ручка, скріпки, кнопки тощо) - від 89,7 гривні;
- пенал - від 15 гривень;
- набір лінійок - від 21,5 гривні;
- гумка - від 3,9 гривні.
Усього мінімальний набір обійдеться приблизно у 800 гривень.
Додаткові витрати
Залежно від класу, у якому навчається дитина, батькам доведеться подбати про додаткові канцтовари.
Для молодших класів - кольоровий папір, картон, фломастери, альбоми для малювання, пластилін, клей, зошити для друкованих літер та арифметики.
Для старшокласників - атласи, контурні карти, креслярські інструменти, спеціальні зошити.
Перелік може відрізнятись залежно від школи, класу та вчителя. Рекомендуємо уточнити список у класного керівника.
Що з цінами у 2025 році
За рік вартість шкільного приладдя майже не змінилась. Частина товарів подорожчала, але деякі речі у 2025 році навіть дешевші, ніж у 2024-му. Загалом ціни залишаються в межах торішніх.
Нагадаємо, родини першокласників у 2025 році зможуть отримати одноразову допомогу від держави - 5 тисяч гривень. Програма називається "Пакунок школяра", подавати заявку можна буде через "Дію", але лише після офіційного старту. Гроші надійдуть на "Дія.Картку" і витратити їх можна буде лише безготівково - на шкільні товари, одяг та взуття.
Також РБК-Україна писало, що МОН винесло на обговорення оновлений Держстандарт початкової освіти. У ньому чітко прописали компетентності для 1-4 класів, орієнтири для оцінювання, врахували інклюзію та синхронізували зміни з іншими рівнями освіти. Пропозиції приймають до 28 серпня.
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