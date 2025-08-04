Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році: вартість базового набору

До початку навчального року лишається місяць, і багато батьків уже підраховують витрати на канцтовари.

РБК-Україна зібрало орієнтовні ціни на базовий набір школяра у 2025 році - від рюкзака до пенала.

Вартість канцелярських товарів може відрізнятися залежно від регіону, бренду та магазину. Навіть у сусідніх торгових точках ціни на шкільне приладдя можуть бути кардинально різними. Ми проаналізували вартість мінімального набору школяра у 2025 році на основі одного із відомих в Україні мережевих магазинів.

Ціни на мінімальний набір школяра

До мінімального набору школяра у 2025 році входить:

рюкзак - від 399 гривень;

щоденник з твердою обкладинкою - від 42 гривень;

щоденник з м’якою обкладинкою - від 24 гривень;

набір зошитів з малюнками на 18 сторінок - від 96 гривень (5 шт.);

обкладинки для зошитів (кольорові) - 32,9 гривні за упаковку (10 шт.);

обкладинки для зошитів (прозорі) - від 7,6 гривні за упаковку (10 шт.);

обкладинки для книг - від 5 до 119 гривень за упаковку;

тека для зошитів - від 18,2 гривні;

набір кулькових ручок - від 10,3 гривні (3 шт.);

набір кольорових олівців - від 30,7 гривні (12 шт.);

настільний набір (ножиці, лінійка, степлер, олівець, гумка, ручка, скріпки, кнопки тощо) - від 89,7 гривні;

пенал - від 15 гривень;

набір лінійок - від 21,5 гривні;

гумка - від 3,9 гривні.

Усього мінімальний набір обійдеться приблизно у 800 гривень.

Додаткові витрати

Залежно від класу, у якому навчається дитина, батькам доведеться подбати про додаткові канцтовари.

Для молодших класів - кольоровий папір, картон, фломастери, альбоми для малювання, пластилін, клей, зошити для друкованих літер та арифметики.

Для старшокласників - атласи, контурні карти, креслярські інструменти, спеціальні зошити.

Перелік може відрізнятись залежно від школи, класу та вчителя. Рекомендуємо уточнити список у класного керівника.

Що з цінами у 2025 році

За рік вартість шкільного приладдя майже не змінилась. Частина товарів подорожчала, але деякі речі у 2025 році навіть дешевші, ніж у 2024-му. Загалом ціни залишаються в межах торішніх.