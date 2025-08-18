В Україні запустили "Пакунок школяра": як отримати 5 000 гривень через "Дію"

В Україні стартувала нова державна програма соціальної підтримки родин - "Пакунок школяра". Батьки та законні представники першокласників отримають одноразову допомогу в розмірі 5 000 гривень для придбання канцелярії, дитячого одягу та взуття.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на першого віце-прем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова .

Виплата здійснюється через застосунок "Дія" на спеціальний рахунок - "Дія.Картку".

Хто може отримати допомогу

Виплату надають одному з батьків або законному представнику дитини, зарахованої до першого класу закладів освіти на підконтрольній території України у 2025-2026 навчальному році. Для дітей, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, допомогу призначають після повернення.

Як оформити виплату

Федоров пояснює, що після зарахування дитини до 1 класу батьки отримають push-сповіщення в застосунку "Дія". Після цього потрібно виконати наступні кроки:

у застосунку "Дія" зайти в "Сервіси" - "Допомога від держави" - "Пакунок школяра";

обрати дитину;

оформити заяву;

обрати "Дія.Картку" для зарахування грошей або відкрити її у банку-партнері;

перевірити дані та затвердити заяву "Дія.Підписом".

Якщо родина не користується "Дією", оформити допомогу можна у відділенні Пенсійного фонду до 15 листопада 2025 року.

Використання коштів

Гроші зараховуються на "Дія.Картку" і можуть витрачатися лише на шкільне приладдя, одяг та взуття - у магазинах або онлайн. Використати їх потрібно протягом 180 днів, невикористані кошти повертаються до державного бюджету.