Скільки коштує зібрати дитину до школи у 2025 році: одяг, взуття та посібники

Одяг та взуття: основна стаття витрат

Попри те, що у багатьох школах вже не вимагають обов’язкову форму, більшість батьків усе одно купують кілька комплектів, щоб дитина виглядала охайно та мала одяг на різну погоду.

Вартість базового комплекту:

Костюм для дівчинки (жакет + спідниця/брюки/шорти) - від 879 гривень, але найчастіше від 1000 гривень.



Ціни на шкільну форму для дівчаток у 2025 році (скриншот РБК-Україна)

Блуза - від 110 гривень.



Ціни на блузи для дівчаток у 2025 році (скриншот РБК-Україна)

Костюм для хлопчика - від 632 гривень, найчастіше від 1100 гривень.

Ціни на шкільну форму для хлопчиків у 2025 році (скриншот РБК-Україна)

Сорочка для хлопчика - від 280 гривень.



Ціни на сорочки для хлопчиків у 2025 році (скриншот РБК-Україна)

Туфлі: для дівчинки - від 175 гривень, для хлопчика - від 250 гривень.



Ціни на туфлі у 2025 році (скриншот РБК-Україна)

Спортивний костюм - від 504 гривень (для обох статей).



Ціни на спортивні костюми для хлопчиків та дівчаток у 2025 році (скриншот РБК-Україна)

Батьки зазвичай купують кілька сорочок, футболок, джемперів, змінне взуття (кросівки, туфлі), шкарпетки та колготки. Це автоматично збільшує витрати у 2-3 рази від вартості одного комплекту.

Підручники безкоштовні, але на посібники доведеться витратитися

Відповідно до законодавства, школи в Україні забезпечують учнів безкоштовними підручниками за кошти державного бюджету. Керівники закладів освіти відповідають за їх наявність, а бібліотечні фонди постійно оновлюються. Крім того, школярі мають доступ до електронних підручників через Національну освітню електронну платформу.

Однак є й додаткові матеріали - робочі зошити та посібники, які батькам доводиться купувати.

Зокрема, для програми "Інтелект України" комплект для 1-4 класів восени 2024 року коштував 350 гривень, для 5-11 класів - 400 гривень. Актуальні ціни на 2025 рік поки не опублікували.



Ціни на навчально-методичні комплекти за програмою "Інтелект України" (скриншот РБК-Україна)

Для програми НУШ робочі зошити коштують від 43,9 до 200 гривень за примірник.



Ціни на навчально-методичні посібники за програмою НУШ (скриншот РБК-Україна)

Зазначимо, протягом року потрібно купувати кілька комплектів, оскільки один зошит охоплює лише частину навчальної програми з певного предмета.

Загальні витрати

Якщо обирати товари у середньому ціновому сегменті, щоб зібрати дитину до школи у 2025 році доведеться витратити близько 6 000 гривень (одяг, взуття, кілька комплектів посібників, канцтовари). Для старшої школи потрібно близько 10 000 гривень (більше одягу, дорожчі взуття та матеріали).

Також в умовах війни в Україні багато школярів навчаються дистанційно і для цього їм потрібні технічні засоби (смартфон, планшет, ноутбук чи комп’ютер), які вимагають додаткових значних витрат від батьків.