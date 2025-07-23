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Батьки першокласників отримають по 5 тисяч гривень: що потрібно знати

Україна , Середа 23 липня 2025 11:41
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Батьки першокласників отримають по 5 тисяч гривень: що потрібно знати Фото: батьки першокласників отримають по 5 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Родини дітей, які підуть у перший клас, зможуть отримати одноразову матеріальну допомогу. Її розмір становить 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифри.

Нова програма підтримки отримала назву "Пакунок школяра". Це грошова допомога для дітей, які цьогоріч підуть до першого класу.

Розмір виплати - 5 тисяч гривень. Отримати її можна лише один раз.

Як отримати гроші

Поки заявки на оформлення виплати не приймаються. Уряд додатково повідомить про старт програми.

Проте відомо, що кошти можна буде отримати через "Дію". Батьки зможуть подати заяву у застосунку у декілька кліків. Згодом гроші надійдуть на "Дія.Картку".

Кошти можна буде витратити виключно безготівково. Батьки зможуть витратити гроші, щоб підготувати першокласника до школи. За ці кошти можна придбати канцелярію, книжки, дитячий одяг і взуття.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які пільги можуть отримати багатодітні сім'ї в Україні та як їх оформити.

Також РБК-Україна пояснювало, що таке "Пакунок малюка", що туди входить і як отримати. Детальніше про це - дізнайтеся в нашому матеріалі.

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