Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебники

Одежда и обувь: основная статья расходов

Несмотря на то, что во многих школах уже не требуют обязательную форму, большинство родителей все равно покупают несколько комплектов, чтобы ребенок выглядел опрятно и имел одежду на разную погоду.

Стоимость базового комплекта:

Костюм для девочки (жакет + юбка/брюки/шорты) - от 879 гривен, но чаще всего от 1000 гривен.



Цены на школьную форму для девочек в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Блуза - от 110 гривен.



Цены на блузы для девочек в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Костюм для мальчика - от 632 гривен, чаще всего от 1100 гривен.

Цены на школьную форму для мальчиков в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Рубашка для мальчика - от 280 гривен.



Цены на рубашки для мальчиков в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Туфли: для девочки - от 175 гривен, для мальчика - от 250 гривен.



Цены на туфли в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Спортивный костюм - от 504 гривен (для обоих полов).



Цены на спортивные костюмы для мальчиков и девочек в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Родители обычно покупают несколько рубашек, футболок, джемперов, сменную обувь (кроссовки, туфли), носки и колготки. Это автоматически увеличивает расходы в 2-3 раза от стоимости одного комплекта.

Учебники бесплатные, но на учебные пособия придется потратиться

Согласно законодательству, школы в Украине обеспечивают учеников бесплатными учебниками за средства государственного бюджета. Руководители учебных заведений отвечают за их наличие, а библиотечные фонды постоянно обновляются. Кроме того, школьники имеют доступ к электронным учебникам через Национальную образовательную электронную платформу.

Однако есть и дополнительные материалы - рабочие тетради и учебные пособия, которые родителям приходится покупать.

В частности, для программы "Интеллект Украины" комплект для 1-4 классов осенью 2024 года стоил 350 гривен, для 5-11 классов - 400 гривен. Актуальные цены на 2025 год пока не опубликовали.



Цены на учебно-методические комплекты по программе "Интеллект Украины" (скриншот РБК-Украина)

Для программы НУШ рабочие тетради стоят от 43,9 до 200 гривен за экземпляр.



Цены на учебно-методические пособия по программе НУШ (скриншот РБК-Украина)

Отметим, в течение года нужно покупать несколько комплектов, поскольку одна тетрадь охватывает лишь часть учебной программы по определенному предмету.

Общие расходы

Если выбирать товары в среднем ценовом сегменте, чтобы собрать ребенка в школу в 2025 году придется потратить около 6 000 гривен (одежда, обувь, несколько комплектов пособий, канцтовары). Для старшей школы нужно около 10 000 гривен (больше одежды, более дорогая обувь и материалы).

Также в условиях войны в Украине многие школьники учатся дистанционно и для этого им нужны технические средства (смартфон, планшет, ноутбук или компьютер), которые требуют дополнительных значительных затрат от родителей.