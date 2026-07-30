Сколько стоит вода в Киеве сегодня и как может вырасти тариф

Тарифы на воду в Киеве сегодня не самые высокие среди других городов Украины. Но цены на водоснабжение и водоотвод в столице планируют пересмотреть.

Сколько стоит вода сегодня и каким может быть новый тариф, - рассказывает РБК-Украина .

Главное: Цены сегодня: Общий тариф на воду в Киеве составляет 30,38 грн за куб.

Общий тариф на воду в Киеве составляет 30,38 грн за куб. Предложение водоканала: "Киевводоканал" предлагал повысить тариф почти втрое - до почти 89 грн за куб.

"Киевводоканал" предлагал повысить тариф почти втрое - до почти 89 грн за куб. Позиция власти: КГГА отклонила предложение водоканала, в то же время планирует установить согласованный с НКРЭКУ тариф на уровне 63,79 грн за куб.

Сколько стоит вода сейчас

На сегодняшний день жители столицы платят за воду по таким тарифам:

16,16 грн. за куб. м - за централизованное водоснабжение;

- за централизованное водоснабжение; 14,22 грн. за куб. м - за водоотвод.

В общей сложности действующий суммарный тариф составляет 30,38 гривны за кубический метр.

Что предлагал "Киевводоканал"

"Киевводоканал" рассчитал новый экономически обоснованный тариф и подал его на рассмотрение столичным властям.

По расчетам, водоснабжение должно стоить 50,69 грн/куб. м, а водоотвод - 38,21 грн/куб. м (в общей сложности почти 89 грн за кубометр).

Необходимость столь существенного повышения в водоканале объяснили рядом факторов:

расходы на электроэнергию выросли втрое по сравнению с 2022 годом;

стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась более чем вдвое;

цены на отдельные реагенты для очистки воды повысились почти втрое;

выросли расходы на запчасти и ремонт из-за атак РФ и износа сетей;

повысился уровень минимальной и средней заработной платы.

Какое решение приняли городские власти

В КГГА заявили, что тариф почти 90 гривен за кубометр для киевлян не будут вводить. Город не согласовал расчеты "Киевводоканала".

Вместо этого для жителей столицы будет действовать тариф на уровне 63,79 гривны за кубометр. Эту цену Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила еще в 2024 году.

Учитывая среднестатистические объемы потребления холодной воды в столице, сумма в платежках для семьи из трех человек вырастет примерно на 200-300 гривен в месяц.