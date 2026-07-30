Скільки коштує вивчитися на економіста у 2026-му: рейтинг найдорожчих і найдешевших вишів

Головне: Найдорожче навчання на економічних спеціальностях коштує 210 тисяч гривень на рік ;

; Найдешевший контракт обійдеться у 14 250 гривень ;

; До переліку найдорожчих увійшли університети Києва, Львова та Дніпра.

Де найдорожче навчатися

Ціни свідчать про значну різницю між університетами. Якщо у провідних київських вишах навчання вже коштує понад 100-200 тисяч гривень на рік, то у частині регіональних і приватних закладів контракт не перевищує 30 тисяч гривень.

Найдорожчі програми пов'язані з міжнародною економікою, бізнес-аналітикою та аналізом даних, тоді як класичну економічну освіту в окремих вишах можна здобути менш ніж за 15 тисяч гривень на рік.

Найвищу вартість контрактного навчання у 2026/2027 мають:

Університет "Київська школа економіки" - 210 000 грн (програма "Економіка і великі дані");

Український католицький університет - 165 000 грн (програма "Етика. Політика. Економіка");

Національний університет "Києво-Могилянська академія" - 110 000 грн (програма "Політичне лідерство та економічна дипломатія");

Університет імені Альфреда Нобеля - 105 900 грн (програма "Міжнародні економічні відносини");

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 103 100 грн (програма "Міжнародна комерція та інвестиції").

Де найдешевше навчатися

Найнижчі ціни на контракт пропонують такі заклади:

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова - 14 250 грн (програма "Економіка");

Центральноукраїнський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом - 20 840 грн (програма "Економіка");

Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом - 23 290 грн (програма "Економіка");

Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом - 24 750 грн (програма "Економіка");

Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Хеноха Класичного приватного університету - 25 100 грн (програма "Економіка").

Інформація сформована на основі Єдиної державної електронної бази з питань освіти та стосується основного вступу на 2026/2027 навчальний рік.