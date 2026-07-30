Скільки коштує вивчитися на економіста у 2026-му: рейтинг найдорожчих і найдешевших вишів

Вартість навчання на економічних спеціальностях в українських університетах суттєво відрізняється. Якщо в окремих закладах за рік доведеться заплатити понад 200 тисяч гривень, то в інших контракт коштує менше 15 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.юа".
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Ціни свідчать про значну різницю між університетами. Якщо у провідних київських вишах навчання вже коштує понад 100-200 тисяч гривень на рік, то у частині регіональних і приватних закладів контракт не перевищує 30 тисяч гривень.
Найдорожчі програми пов'язані з міжнародною економікою, бізнес-аналітикою та аналізом даних, тоді як класичну економічну освіту в окремих вишах можна здобути менш ніж за 15 тисяч гривень на рік.
Найвищу вартість контрактного навчання у 2026/2027 мають:
Найнижчі ціни на контракт пропонують такі заклади:
Інформація сформована на основі Єдиної державної електронної бази з питань освіти та стосується основного вступу на 2026/2027 навчальний рік.
Читайте також про те, що Харківський національний університет імені Василя Каразіна цьогоріч підвищив ціни на навчання. Контракт подорожчав майже на 40%.
Раніше ми писали про те, що у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка також зросла вартість навчання майже на 27%. Ціни підскочили до 119 тисяч гривень за курс за деякими програмами.