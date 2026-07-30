Сколько стоит выучиться на экономиста в 2026-м: рейтинг самых дорогих и дешевых вузов

Стоимость обучения по экономическим специальностям в украинских университетах существенно отличается. Если в отдельных заведениях за год придется заплатить более 200 тысяч гривен, то в других контракт стоит менее 15 тысяч гривен .
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Цены свидетельствуют о значительной разнице между университетами. Если в ведущих киевских вузах обучение уже стоит более 100-200 тысяч гривен в год, то в части региональных и частных заведений контракт не превышает 30 тысяч гривен.
Самые дорогие программы связаны с международной экономикой, бизнес-аналитикой и анализом данных, тогда как классическое экономическое образование в отдельных вузах можно получить менее чем за 15 тысяч гривен в год.
Самую высокую стоимость контрактного обучения в 2026/2027 имеют:
Самые низкие цены на контракт предлагают следующие заведения:
Информация сформирована на основе Единой государственной электронной базы по вопросам образования и касается основного поступления на 2026/2027 учебный год.
Читайте также о том, что Харьковский национальный университет имени Василия Каразина в этом году повысил цены на обучение. Контракт подорожал почти на 40%.
Ранее мы писали о том, что в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко выросла стоимость обучения почти на 27%. Цены подскочили до 119 тысяч гривен за курс по некоторым программам.