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Сколько стоит выучиться на экономиста в 2026-м: рейтинг самых дорогих и дешевых вузов

17:32 30.07.2026 Чт
2 мин
Где за курс придется платить больше 100 тысяч гривен?
aimg Василина Копытко
Стоимость обучения на экономических специальностях в некоторых вузах превышает 200 тысяч гривен (фото: Getty Images)

Стоимость обучения по экономическим специальностям в украинских университетах существенно отличается. Если в отдельных заведениях за год придется заплатить более 200 тысяч гривен, то в других контракт стоит менее 15 тысяч гривен .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Главное:

  • Самое дорогое обучение на экономических специальностях стоит 210 тысяч гривен в год;
  • Самый дешевый контракт обойдется в 14 250 гривен;
  • В число самых дорогих вошли университеты Киева, Львова и Днепра.

Где дороже всего учиться

Цены свидетельствуют о значительной разнице между университетами. Если в ведущих киевских вузах обучение уже стоит более 100-200 тысяч гривен в год, то в части региональных и частных заведений контракт не превышает 30 тысяч гривен.

Самые дорогие программы связаны с международной экономикой, бизнес-аналитикой и анализом данных, тогда как классическое экономическое образование в отдельных вузах можно получить менее чем за 15 тысяч гривен в год.

Самую высокую стоимость контрактного обучения в 2026/2027 имеют:

  • Университет "Киевская школа экономики" - 210 000 грн (программа "Экономика и большие данные");
  • Украинский католический университет - 165 000 грн (программа "Этика. Политика. Экономика");
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 110 000 грн (программа "Политическое лидерство и экономическая дипломатия");
  • Университет имени Альфреда Нобеля - 105 900 грн (программа "Международные экономические отношения");
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 103 100 грн (программа "Международная коммерция и инвестиции").

Читайте также: Цены в Медуниверситете Богомольца выросли на 60%: сколько стоит обучение в 2026-м

Где дешевле всего учиться

Самые низкие цены на контракт предлагают следующие заведения:

  • Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова - 14 250 грн (программа "Экономика");
  • Центральноукраинский институт Межрегиональной академии управления персоналом - 20 840 грн (программа "Экономика");
  • Львовский институт Межрегиональной академии управления персоналом - 23 290 грн (программа "Экономика");
  • Херсонский институт Межрегиональной академии управления персоналом - 24 750 грн (программа "Экономика");
  • Энергодарский институт государственного и муниципального управления имени Р. Хеноха Классического частного университета - 25 100 грн (программа "Экономика").

Информация сформирована на основе Единой государственной электронной базы по вопросам образования и касается основного поступления на 2026/2027 учебный год.

Читайте также о том, что Харьковский национальный университет имени Василия Каразина в этом году повысил цены на обучение. Контракт подорожал почти на 40%.

Ранее мы писали о том, что в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко выросла стоимость обучения почти на 27%. Цены подскочили до 119 тысяч гривен за курс по некоторым программам.

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