Сколько стоит выучиться на экономиста в 2026-м: рейтинг самых дорогих и дешевых вузов

Главное: Самое дорогое обучение на экономических специальностях стоит 210 тысяч гривен в год ;

; Самый дешевый контракт обойдется в 14 250 гривен ;

; В число самых дорогих вошли университеты Киева, Львова и Днепра.

Где дороже всего учиться

Цены свидетельствуют о значительной разнице между университетами. Если в ведущих киевских вузах обучение уже стоит более 100-200 тысяч гривен в год, то в части региональных и частных заведений контракт не превышает 30 тысяч гривен.

Самые дорогие программы связаны с международной экономикой, бизнес-аналитикой и анализом данных, тогда как классическое экономическое образование в отдельных вузах можно получить менее чем за 15 тысяч гривен в год.

Самую высокую стоимость контрактного обучения в 2026/2027 имеют:

Университет "Киевская школа экономики" - 210 000 грн (программа "Экономика и большие данные");

Украинский католический университет - 165 000 грн (программа "Этика. Политика. Экономика");

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 110 000 грн (программа "Политическое лидерство и экономическая дипломатия");

Университет имени Альфреда Нобеля - 105 900 грн (программа "Международные экономические отношения");

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 103 100 грн (программа "Международная коммерция и инвестиции").

Где дешевле всего учиться

Самые низкие цены на контракт предлагают следующие заведения:

Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова - 14 250 грн (программа "Экономика");

Центральноукраинский институт Межрегиональной академии управления персоналом - 20 840 грн (программа "Экономика");

Львовский институт Межрегиональной академии управления персоналом - 23 290 грн (программа "Экономика");

Херсонский институт Межрегиональной академии управления персоналом - 24 750 грн (программа "Экономика");

Энергодарский институт государственного и муниципального управления имени Р. Хеноха Классического частного университета - 25 100 грн (программа "Экономика").

Информация сформирована на основе Единой государственной электронной базы по вопросам образования и касается основного поступления на 2026/2027 учебный год.