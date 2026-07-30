Скільки коштує вивчитися на економіста у 2026-му: рейтинг найдорожчих і найдешевших вишів
Вартість навчання на економічних спеціальностях в українських університетах суттєво відрізняється. Якщо в окремих закладах за рік доведеться заплатити понад 200 тисяч гривень, то в інших контракт коштує менше 15 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- Найдорожче навчання на економічних спеціальностях коштує 210 тисяч гривень на рік;
- Найдешевший контракт обійдеться у 14 250 гривень;
- До переліку найдорожчих увійшли університети Києва, Львова та Дніпра.
Де найдорожче навчатися
Ціни свідчать про значну різницю між університетами. Якщо у провідних київських вишах навчання вже коштує понад 100-200 тисяч гривень на рік, то у частині регіональних і приватних закладів контракт не перевищує 30 тисяч гривень.
Найдорожчі програми пов'язані з міжнародною економікою, бізнес-аналітикою та аналізом даних, тоді як класичну економічну освіту в окремих вишах можна здобути менш ніж за 15 тисяч гривень на рік.
Найвищу вартість контрактного навчання у 2026/2027 мають:
- Університет "Київська школа економіки" - 210 000 грн (програма "Економіка і великі дані");
- Український католицький університет - 165 000 грн (програма "Етика. Політика. Економіка");
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" - 110 000 грн (програма "Політичне лідерство та економічна дипломатія");
- Університет імені Альфреда Нобеля - 105 900 грн (програма "Міжнародні економічні відносини");
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 103 100 грн (програма "Міжнародна комерція та інвестиції").
Де найдешевше навчатися
Найнижчі ціни на контракт пропонують такі заклади:
- Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова - 14 250 грн (програма "Економіка");
- Центральноукраїнський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом - 20 840 грн (програма "Економіка");
- Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом - 23 290 грн (програма "Економіка");
- Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом - 24 750 грн (програма "Економіка");
- Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Хеноха Класичного приватного університету - 25 100 грн (програма "Економіка").
Інформація сформована на основі Єдиної державної електронної бази з питань освіти та стосується основного вступу на 2026/2027 навчальний рік.
Читайте також про те, що Харківський національний університет імені Василя Каразіна цьогоріч підвищив ціни на навчання. Контракт подорожчав майже на 40%.
Раніше ми писали про те, що у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка також зросла вартість навчання майже на 27%. Ціни підскочили до 119 тисяч гривень за курс за деякими програмами.