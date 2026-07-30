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Скільки коштує вивчитися на економіста у 2026-му: рейтинг найдорожчих і найдешевших вишів

17:32 30.07.2026 Чт
2 хв
Де за курс доведеться платити понад 100 тисяч гривень?
aimg Василина Копитко
Скільки коштує вивчитися на економіста у 2026-му: рейтинг найдорожчих і найдешевших вишів Вартість навчання на економічних спеціальностях у деяких вишах перевищує 200 тисяч гривень (фото: Getty Images)
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Вартість навчання на економічних спеціальностях в українських університетах суттєво відрізняється. Якщо в окремих закладах за рік доведеться заплатити понад 200 тисяч гривень, то в інших контракт коштує менше 15 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.юа".

Головне:

  • Найдорожче навчання на економічних спеціальностях коштує 210 тисяч гривень на рік;
  • Найдешевший контракт обійдеться у 14 250 гривень;
  • До переліку найдорожчих увійшли університети Києва, Львова та Дніпра.

Де найдорожче навчатися

Ціни свідчать про значну різницю між університетами. Якщо у провідних київських вишах навчання вже коштує понад 100-200 тисяч гривень на рік, то у частині регіональних і приватних закладів контракт не перевищує 30 тисяч гривень.

Найдорожчі програми пов'язані з міжнародною економікою, бізнес-аналітикою та аналізом даних, тоді як класичну економічну освіту в окремих вишах можна здобути менш ніж за 15 тисяч гривень на рік.

Найвищу вартість контрактного навчання у 2026/2027 мають:

  • Університет "Київська школа економіки" - 210 000 грн (програма "Економіка і великі дані");
  • Український католицький університет - 165 000 грн (програма "Етика. Політика. Економіка");
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія" - 110 000 грн (програма "Політичне лідерство та економічна дипломатія");
  • Університет імені Альфреда Нобеля - 105 900 грн (програма "Міжнародні економічні відносини");
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 103 100 грн (програма "Міжнародна комерція та інвестиції").

Читайте також: Ціни в Медуніверситеті Богомольця зросли на 60%: скільки коштує навчання у 2026-му

Де найдешевше навчатися

Найнижчі ціни на контракт пропонують такі заклади:

  • Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова - 14 250 грн (програма "Економіка");
  • Центральноукраїнський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом - 20 840 грн (програма "Економіка");
  • Львівський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом - 23 290 грн (програма "Економіка");
  • Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом - 24 750 грн (програма "Економіка");
  • Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Хеноха Класичного приватного університету - 25 100 грн (програма "Економіка").

Інформація сформована на основі Єдиної державної електронної бази з питань освіти та стосується основного вступу на 2026/2027 навчальний рік.

Читайте також про те, що Харківський національний університет імені Василя Каразіна цьогоріч підвищив ціни на навчання. Контракт подорожчав майже на 40%.

Раніше ми писали про те, що у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка також зросла вартість навчання майже на 27%. Ціни підскочили до 119 тисяч гривень за курс за деякими програмами.

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