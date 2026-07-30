Сколько стоит выучиться на экономиста в 2026-м: рейтинг самых дорогих и дешевых вузов
Стоимость обучения по экономическим специальностям в украинских университетах существенно отличается. Если в отдельных заведениях за год придется заплатить более 200 тысяч гривен, то в других контракт стоит менее 15 тысяч гривен .
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
- Самое дорогое обучение на экономических специальностях стоит 210 тысяч гривен в год;
- Самый дешевый контракт обойдется в 14 250 гривен;
- В число самых дорогих вошли университеты Киева, Львова и Днепра.
Где дороже всего учиться
Цены свидетельствуют о значительной разнице между университетами. Если в ведущих киевских вузах обучение уже стоит более 100-200 тысяч гривен в год, то в части региональных и частных заведений контракт не превышает 30 тысяч гривен.
Самые дорогие программы связаны с международной экономикой, бизнес-аналитикой и анализом данных, тогда как классическое экономическое образование в отдельных вузах можно получить менее чем за 15 тысяч гривен в год.
Самую высокую стоимость контрактного обучения в 2026/2027 имеют:
- Университет "Киевская школа экономики" - 210 000 грн (программа "Экономика и большие данные");
- Украинский католический университет - 165 000 грн (программа "Этика. Политика. Экономика");
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 110 000 грн (программа "Политическое лидерство и экономическая дипломатия");
- Университет имени Альфреда Нобеля - 105 900 грн (программа "Международные экономические отношения");
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 103 100 грн (программа "Международная коммерция и инвестиции").
Где дешевле всего учиться
Самые низкие цены на контракт предлагают следующие заведения:
- Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова - 14 250 грн (программа "Экономика");
- Центральноукраинский институт Межрегиональной академии управления персоналом - 20 840 грн (программа "Экономика");
- Львовский институт Межрегиональной академии управления персоналом - 23 290 грн (программа "Экономика");
- Херсонский институт Межрегиональной академии управления персоналом - 24 750 грн (программа "Экономика");
- Энергодарский институт государственного и муниципального управления имени Р. Хеноха Классического частного университета - 25 100 грн (программа "Экономика").
Информация сформирована на основе Единой государственной электронной базы по вопросам образования и касается основного поступления на 2026/2027 учебный год.
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