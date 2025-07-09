Скільки коштує вивчитись на юриста? Порівняння цін у топових вишах України
Навчання на юриста залишається одним із найдорожчих напрямів в українських вишах. У 2025 році вартість контракту значно зросла, особливо у топових університетах.
РБК-Україна розповідає, скільки доведеться заплатити за навчання на правничому факультеті цього року.
Вартість навчання на юриста
Рік навчання на правничому факультеті на денній формі коштує від 31 тисячі гривень (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) до 147 тисяч гривень (Український католицький університет). Заочна форма навчання стартує від 14 тисяч гривень за рік.
Щоб претендувати на конкурсний бал для вступу на спеціальність "Право", потрібно мати щонайменше 150 балів на НМТ, втім кожен університет встановлює власний прохідний поріг.
Скільки коштує рік навчання на бакалавраті за спеціальністю право:
- Національний університет імені Тараса Шевченка - 76 тисяч гривень (денна форма), 54 тисячі гривень (заочна);
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 67 600 гривень (денна форма), 45 тисяч (заочна);
- Університет "Київська школа економіки" - 110 тисяч гривень (денна форма), заочної немає;
- "Київський міжнародний університет" - 39 900 гривень (денна форма), 31 900 гривень (заочна форма);
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" - 85 тисяч гривень (денна форма);
- Львівський національний університет ім. Івана Франка - 66 755 гривень (денна форма), 46 729 гривень (заочна);
- Національний університет "Львівська політехніка" - 34 100 гривень (денна форма);
- Український католицький університет (Львів) - 147 тисяч гривень (денна форма);
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 31 тисяча гривень (денна форма), 14 тисяч (заочна);
- Державний університет економіки та технологій (Дніпро) - 36 430 гривень (денна форма), 20 690 гривень (заочна);
- Національний університет "Одеська юридична академія" - 51 900 гривень (денна форма);
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара -
40 600 гривень (денна форма);
- Національний університет "Острозька академія" - 42 тисячі гривень (денна форма), 28 тисяч гривень (заочна);
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника - 41 200 (денна форма), 32 200 гривень (заочна).
Раніше ми писали про те, що економічна освіта в Україні традиційно залишається однією з найпрестижніших і найзатребуваніших спеціальностей. У 2025 році ціни на цьому факультеті у провідних ВНЗ варіюються у межах 46-95 тисяч гривень за рік, залежно від форми навчання та рівня.
Читайте також про те, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) підвищив вартість навчання на 2025/2026 навчальний рік. Мінімальна ціна за рік бакалаврату становить 43,8 тисячі гривень, а максимальна - 95,6 тисячі гривень.
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