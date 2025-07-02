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Економічна освіта 2025. Скільки коштує навчання у Львові, Києві та Харкові: порівняння цін

Середа 02 липня 2025 15:11
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Економічна освіта 2025. Скільки коштує навчання у Львові, Києві та Харкові: порівняння цін Скільки коштує навчання на економічному факультету (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Економічна освіта в Україні традиційно залишається однією з найпрестижніших і найзатребуваніших спеціальностей. У 2025 році ціни на цьому факультеті у провідних ВНЗ варіюються у межах 46-95 тисяч гривень за рік, залежно від форми навчання та рівня.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує навчання на економіста та де найдешевше.

Для аналізу вибрали топові навчальні заклади у різних містах, які увійшли у десятку найкращих ВНЗ країни у 2025 році.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вартість навчання на економічному факультеті:

  • економіка (мова навчання англійська/українська) - 81 000 гривень;
  • економіка та економічна політика - 76 600 гривень;
  • економічна аналітика - 76 600 гривень;
  • економічна кібернетика - 78 200 гривень;
  • міжнародна економіка - 79 600 гривень;
  • міжнародна комерція та інвестиції - 95 600 гривень.

Навчання на магістратурі коштує 94 500 гривень за рік.

Економічна освіта 2025. Скільки коштує навчання у Львові, Києві та Харкові: порівняння цінКиївський національний університет імені Тараса Шевченка (фото: facebook.com kyiv.university)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Вартість навчання на економічному факультеті:

  • економіка та міжнародні економічні відносини - 67 600 гривень;
  • економіка та міжнародні економічні відносини + D3 Менеджмент - 67 600 гривень.

Навчання на заочній формі коштує 45 тисяч гривень в рік, на магістратурі - 87 900 гривень.

Економічна освіта 2025. Скільки коштує навчання у Львові, Києві та Харкові: порівняння цінНаціональний технічний університет України "КПІ" ім. І. Сікорського (фото: Вікіпедія)

Львівський національний університет імені Івана Франка

Вартість навчання на економічному факультеті:

  • бізнес-економіка - 53 700 гривень;
  • економіка і захист ділових інтересів - 53 700 гривень;
  • економіка та аналітика даних - 53 700 гривень;
  • економічна кібернетика - 53 700 гривень;
  • міжнародна економіка - 53 700 гривень;
  • облік і оподаткування - 53 700 гривень;
  • діджитал облік - 53 700 гривень

Навчання на цих спеціальностях в ЛНУ ім. І. Франка можливе лише на денній формі, заочної - нема. Рік навчання на магістратурі коштує 59 070 гривень.

Економічна освіта 2025. Скільки коштує навчання у Львові, Києві та Харкові: порівняння цінЛьвівський національний університет імені Івана Франка (фото: facebook.com franko.lviv.ua)

Національний університет "Львівська політехніка"

Вартість навчання на економічному факультеті:

  • економіка та міжнародні економічні відносини - 56 800 гривень;
  • соціальна економіка, аналітика та управління - 56 800 гривень;
  • економіка девелопменту - 56 800 гривень;
  • економіка інноваційного розвитку - 56 800 гривень;
  • цифрова економіка - 56 800 гривень;
  • облік і аудит - 56 800 гривень.

Рік навчання на заочній формі коштує 34 100 гривень, а на магістратурі - 57 600 гривень.

Економічна освіта 2025. Скільки коштує навчання у Львові, Києві та Харкові: порівняння цінНаціональний університет "Львівська політехніка" (фото: Вікіпедія)

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Вартість навчання на економічному факультеті:

  • управлінська економіка - 46 700 гривень;
  • економічна кібернетика - 46 700 гривень;
  • міжнародна економіка - 46 700 гривень;
  • економіка та аналітика даних - 46 700 гривень;
  • прикладна економіка - 46 700 гривень;
  • облік і оподаткування - 46 700

Заочна форма за цими спеціальностями коштує 25 700 гривень, магістратура - 55 500 гривень за рік.

Економічна освіта 2025. Скільки коштує навчання у Львові, Києві та Харкові: порівняння цінХарківський національний університет імені В.Н. Каразіна (фото: Вікіпедія)

Отже, найдешевше у цьому переліку економічна освіта обійдеться у Харкові - 46 тисяч за рік навчання, найдорожче - у КНУ ім. Шевченка, де основні економічні спеціальності коштують 76-81 тисяча гривень, а міжнародна комерція та інвестиції - 95 600 гривень.

Читайте також про те, що КНУ ім. Тараса Шевченка підняв ціни на навчання.

Раніше ми писали про те, що у 2025 році вступники подають заяви до закладів вищої освіти онлайн через електронні кабінети. Реєстрація у них стартувала 1 липня.

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