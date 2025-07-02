Економічна освіта 2025. Скільки коштує навчання у Львові, Києві та Харкові: порівняння цін
Економічна освіта в Україні традиційно залишається однією з найпрестижніших і найзатребуваніших спеціальностей. У 2025 році ціни на цьому факультеті у провідних ВНЗ варіюються у межах 46-95 тисяч гривень за рік, залежно від форми навчання та рівня.
РБК-Україна розповідає, скільки коштує навчання на економіста та де найдешевше.
Для аналізу вибрали топові навчальні заклади у різних містах, які увійшли у десятку найкращих ВНЗ країни у 2025 році.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Вартість навчання на економічному факультеті:
- економіка (мова навчання англійська/українська) - 81 000 гривень;
- економіка та економічна політика - 76 600 гривень;
- економічна аналітика - 76 600 гривень;
- економічна кібернетика - 78 200 гривень;
- міжнародна економіка - 79 600 гривень;
- міжнародна комерція та інвестиції - 95 600 гривень.
Навчання на магістратурі коштує 94 500 гривень за рік.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (фото: facebook.com kyiv.university)
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Вартість навчання на економічному факультеті:
- економіка та міжнародні економічні відносини - 67 600 гривень;
- економіка та міжнародні економічні відносини + D3 Менеджмент - 67 600 гривень.
Навчання на заочній формі коштує 45 тисяч гривень в рік, на магістратурі - 87 900 гривень.
Національний технічний університет України "КПІ" ім. І. Сікорського (фото: Вікіпедія)
Львівський національний університет імені Івана Франка
Вартість навчання на економічному факультеті:
- бізнес-економіка - 53 700 гривень;
- економіка і захист ділових інтересів - 53 700 гривень;
- економіка та аналітика даних - 53 700 гривень;
- економічна кібернетика - 53 700 гривень;
- міжнародна економіка - 53 700 гривень;
- облік і оподаткування - 53 700 гривень;
- діджитал облік - 53 700 гривень
Навчання на цих спеціальностях в ЛНУ ім. І. Франка можливе лише на денній формі, заочної - нема. Рік навчання на магістратурі коштує 59 070 гривень.
Львівський національний університет імені Івана Франка (фото: facebook.com franko.lviv.ua)
Національний університет "Львівська політехніка"
Вартість навчання на економічному факультеті:
- економіка та міжнародні економічні відносини - 56 800 гривень;
- соціальна економіка, аналітика та управління - 56 800 гривень;
- економіка девелопменту - 56 800 гривень;
- економіка інноваційного розвитку - 56 800 гривень;
- цифрова економіка - 56 800 гривень;
- облік і аудит - 56 800 гривень.
Рік навчання на заочній формі коштує 34 100 гривень, а на магістратурі - 57 600 гривень.
Національний університет "Львівська політехніка" (фото: Вікіпедія)
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Вартість навчання на економічному факультеті:
- управлінська економіка - 46 700 гривень;
- економічна кібернетика - 46 700 гривень;
- міжнародна економіка - 46 700 гривень;
- економіка та аналітика даних - 46 700 гривень;
- прикладна економіка - 46 700 гривень;
- облік і оподаткування - 46 700
Заочна форма за цими спеціальностями коштує 25 700 гривень, магістратура - 55 500 гривень за рік.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (фото: Вікіпедія)
Отже, найдешевше у цьому переліку економічна освіта обійдеться у Харкові - 46 тисяч за рік навчання, найдорожче - у КНУ ім. Шевченка, де основні економічні спеціальності коштують 76-81 тисяча гривень, а міжнародна комерція та інвестиції - 95 600 гривень.
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