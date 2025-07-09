Сколько стоит выучиться на юриста? Сравнение цен в топовых вузах Украины
Обучение на юриста остается одним из самых дорогих направлений в украинских вузах. В 2025 году стоимость контракта значительно выросла, особенно в топовых университетах.
РБК-Украина рассказывает, сколько придется заплатить за обучение на юридическом факультете в этом году.
Стоимость обучения на юриста
Год обучения на юридическом факультете на дневной форме стоит от 31 тысячи гривен (Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина) до 147 тысяч гривен (Украинский католический университет). Заочная форма обучения стартует от 14 тысяч гривен за год.
Чтобы претендовать на конкурсный балл для поступления на специальность "Право", нужно иметь не менее 150 баллов на НМТ, но каждый университет устанавливает собственный проходной порог.
Сколько стоит год обучения на бакалавриате по специальности право:
- Национальный университет имени Тараса Шевченко - 76 тысяч гривен (дневная форма), 54 тысячи гривен (заочная);
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 67 600 гривен (дневная форма), 45 тысяч (заочная);
- Университет "Киевская школа экономики" - 110 тысяч гривен (дневная форма), заочной нет;
- "Киевский международный университет" - 39 900 гривен (дневная форма), 31 900 гривен (заочная форма);
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 85 тысяч гривен (дневная форма);
- Львовский национальный университет им. Ивана Франко - 66 755 гривен (дневная форма), 46 729 гривен (заочная);
- Национальный университет "Львовская политехника" - 34 100 гривен (дневная форма);
- Украинский католический университет (Львов) - 147 тысяч гривен (дневная форма);
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина - 31 тысяча гривен (дневная форма), 14 тысяч (заочная);
- Государственный университет экономики и технологий (Днепр) - 36 430 гривен (дневная форма), 20 690 гривен (заочная);
- Национальный университет "Одесская юридическая академия" - 51 900 гривен (дневная форма);
- Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара -
40 600 гривен (дневная форма);
- Национальный университет "Острожская академия" - 42 тысячи гривен (дневная форма), 28 тысяч гривен (заочная);
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника - 41 200 (дневная форма), 32 200 гривен (заочная).
Ранее мы писали о том, что экономическое образование в Украине традиционно остается одной из самых престижных и востребованных специальностей. В 2025 году цены на этом факультете в ведущих вузах варьируются в пределах 46-95 тысяч гривен в год, в зависимости от формы обучения и уровня.
Читайте также о том, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ) повысил стоимость обучения на 2025/2026 учебный год. Минимальная цена за год бакалавриата составляет 43,8 тысячи гривен, а максимальная - 95,6 тысячи гривен.
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