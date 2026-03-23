Сколько стоит пасхальная корзина-2026: цены на паски, мясо и деликатесы в супермаркетах
Цены на пасхальные наборы в супермаркетах в этом году стартуют от 1200 гривен, однако за "элитный" крафт придется отдать почти вчетверо больше.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоят пасхальные продукты.
Главное:
- Базовая корзина в супермаркетах стартует от 1200 грн, тогда как элитный набор с деликатесами обойдется в 4660 грн и дороже.
- Самая дешевая паска (100 г) в торговых сетях стоит около 40 грн, средний (300 г) - до 90 грн.
- Цены на крафтовую выпечку бьют рекорды: в популярных кондитерских Киева стоимость паски колеблется от 500 до 2000 грн.
- Мясо - самая дорогая позиция: килограмм буженины стоит около 710 грн, а "Дрогобычская" колбаса - почти 900 грн.
- Традиционный набор: десяток яиц в среднем обойдется в 87 грн, пачка сливочного масла - 107 грн, а кагор - от 140 грн.
Три уровня корзины: от "бюджета" до "крафта"
Сеть "Сільпо" уже подсчитала стоимость готовых решений для покупателей. Цена вопроса зависит от ваших аппетитов и любви к эксклюзиву:
- Бюджетный (от 1200 грн): классическая паска, мясо, сыр и бакалея (преимущественно собственных торговых марок супермаркетов).
- Расширенный (от 2300 грн): к классике добавляют итальянский панетоне, изысканную мясную тарелку и напитки.
- Элитный (от 4660 грн): набор для гурманов с деликатесными сырами, премиальным мясом и эксклюзивной выпечкой от крафтовых производителей.
Сколько стоят паски
Стоимость главного символа праздника колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч гривен.
Цены в супермаркетах (Сильпо, Novus, Ашан):
- Маленькая паска (100-150 г) - от 40 до 70 грн.
- Средняя (250-450 г) - от 60 до 100 грн.
- Большой панетоне (500-600 г) - от 400 до 850 грн.
- Сырная паска с сухофруктами - 599 грн.
Крафтовый эксклюзив (под заказ): в The Cake пасха стартует от 500 грн, в Honey - от 1000 грн, а в Namelaka или Cheesecake Family за праздничную выпечку придется выложить от 1500 до 2000 грн.
Мясо и деликатесы: что положить в корзину
Мясная составляющая остается самой дорогой частью набора.
Цены на мясную продукцию:
- буженина Ятрань - 710 грн за кг;
- салями - от 169 грн за 450 г;
- салями итальянская - 531 грн. за кг;
- сервелат - 596 грн за 1 кг;
- колбаса "Дрогобычская" - 890 грн за кг;
- колбаса "Краковская" - 687 грн за кг;
- колбаса варено-копченая - от 450 грн за кг
- колбаса Torre de Nunez Фуэт - 299 грн за 250г;
Цены на другие продукты:
- десяток яиц - 87 грн;
- масло сливочное (200 г) - 107 грн;
- творог кисломолочный - 237 грн;
- корень хрена - 200-270 грн/кг;
- кагор - 140-190 грн.
