Скільки коштує пальне в Україні і де найдешевше: огляд цін на різних АЗС

Протягом останніх трьох місяців ціни на бензин і дизельне пальне в Україні знизились в середньому на 2 гривні, а газ за цей період подорожчав майже на 5 гривень.

РБК-Україна розповідає, скільки коштує пальне на різних заправках в Україні.

Які ціни на пальне на WOG

Компанія заявляє, що їхнє пальне відповідає стандарту "ЄВРО-5" та імпортується із Польщі, Литви, Німеччини, Румунії, Греції, США та інших країн. Клієнти можуть зареєструватись у програмі лояльності Pride та отримувати бонуси за заправку, які можна буде витрачати на покупки у мережі.

Ціни у мережі:

ДП Євро5 – 54,99 грн

ДП Mustang+ – 57,99 грн

95 Євро5 – 57,99 грн

95 Mustang – 59,99 грн

100 Mustang – 65,99 грн

газ – 35,98 грн

Яка вартість пального на OKKO

У OKKO заявляють, що заправляють виключно імпортним пальним з Польщі та Литви стандарту ЄВРО-5, також зазначають, що їхнє паливо відповідає всім українським стандартам ДСТУ.

Ціни у мережі:

ДП plus – 57,99 грн

ДП євро – 54,99 грн

95 plus – 59,99 грн

95 євро – 57,99 грн

газ – 35,99 грн

Adblue – 41,90 грн

Вартість палива на OKKO (скриншот)

Скільки коштує пальне на KLO

На заправках KLO реалізують пальне українського та литовського виробництва. Українське пальне поставляється Шебелинським НПЗ та повністю відповідає екологічному стандарту Євро-5.

Ціни у мережі:

ДП – 54,09 грн

А 95+ – 57,29 грн

А 95 – 56,59 грн

А 92 – 54,38 грн

газ – 35,79 грн

F 100 – 65,39 грн

Ventus 95 – 59,39 грн

Які ціни на пальне на Укрнафті

Укрнафта імпортує пальне за стандартами Євро-5 зі Швеції, Польщі, Литви, Греції, Кувейту. Компанія пропонує своїм клієнтам паливні талони, які діють протягом трьох місяців. Тоді ціна на пальне для цього водія буде зафіксована.

Ціни у мережі:

А-95 преміум – 56,99 грн

А-95 – 54,99 грн

А-92 – 52,99 грн

дизельне паливо – 51,99 грн

газ авто­мобільний – 33,79 грн

Скільки коштує пальне на БРСМ Нафта

Компанія заявляє, що пропонує клієнтам якісне пальне, що відповідає усім стандартам. Також водії можуть придбати спеціальні паливні талони, які допомагають економити.

Ціни у мережі:

А-95 – 53,71 грн

дизельне паливо – 49,27 грн

газ авто­мобільний – 33,45 грн

Із даного переліку автозаправних мереж найнижчі ціни саме на БРСМ Нафта. Зазначимо, що вартість пального у різних областях може несуттєво відрізнятись.