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Рада підвищила акцизи на бензин, дизель та автогаз: як зміняться ціни на АЗС

Україна, Четвер 18 липня 2024 11:44
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Рада підвищила акцизи на бензин, дизель та автогаз: як зміняться ціни на АЗС Фото: Ціни на бензин, дизель та автогаз зростуть через підвищення акцизів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Верхова Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на пальне. Перше підвищення заплановане на 1 вересня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена комітету Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проект №11256-2 підтримав 231 народний депутат.

Він також повідомив, що була підтримана правка №267 щодо підвищення акцизів на автогаз.

Як зростуть ціни

З 1 вересня ставки акцизу на бензин зростуть з 215,5 євро до 242,6 євро. Ставки на дизельне пальне зростуть зі 139,5 євро до 177,6 євро. Ставки на автогаз зростуть з 52 до 165 євро.

Законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів (протягом чотирьох років).

Рада підвищила акцизи на бензин, дизель та автогаз: як зміняться ціни на АЗС

https://t.me/yzheleznyak

У підсумку з 1 січня 2028 року на основні види пального встановлять такі ставки акцизного податку: на бензини 359 євро за 1000 літрів, на газойлі (дизельне пальне) - 330 євро за 1000 літрів, на скраплений газ - 250 євро за 1000 літрів.

За розрахунками авторів проекту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривен за літр, дизеля на 1,95 гривень, автогазу на 5,8 гривень за літр.

Раніше Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроекти про підвищення акцизів на алкоголь, пальне та тютюнові вироби, щоб забезпечити додаткові надходження до держбюджету.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин в Україні зросли у червні 2024 року на 1%. Дизельне паливо та автогаз трохи подешевшали.

Середні роздрібні ціни 28 червня на бензин А-95 становили 56,52 гривні за літр (+0,54 гривні за місяць), на дизельне паливо 52,65 гривні за літр (-0,08 гривні), на автогаз 26,60 гривні за літр (-0,07 гривні).

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