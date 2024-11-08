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Бензин на АЗС буде дорожчати через підвищення акцизу: якими будуть ціни у 2024-2025 роках

Україна, П'ятниця 08 листопада 2024 09:33
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Бензин на АЗС буде дорожчати через підвищення акцизу: якими будуть ціни у 2024-2025 роках Фото: ціни на пальне в Україні зростуть у 2024 році на 10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Перший етап підвищення акцизних податків з 1 вересня 2024 року відобразився насамперед на цінах на скраплений газ. Водночас бензин та дизельне пальне також подорожчають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2024 року).

За даними НБУ, подорожчання пального суттєво сповільнилося - до 6,0% р/р у вересні (з 25,5% р/р у червні), що було менше, ніж прогнозувалося.

"Водночас низькі ціни на нафту та високі запаси мереж АЗС, сформовані перед підвищенням акцизів, стримували підвищення цін на бензин та дизель. Стримуючий вплив на ціни мав також ефект бази порівняння, зумовлений податковими змінами в липні 2023 року", - йедться у звіті.

За прогнозом НБУ, ефект значних запасів пального матиме досить короткостроковий знижувальний ефект на ціни. У міру їх вичерпання та під впливом подальшого підвищення акцизів та ефектів перенесення від послаблення обмінного курсу гривні, що відбулося, зростання цін на паливо пришвидшиться до понад 9% наприкінці 2024 року та майже весь 2025 рік перебуватиме на високому рівні.

Бензин на АЗС буде дорожчати через підвищення акцизу: якими будуть ціни у 2024-2025 роках

"Через канали собівартості це додатково тиснутиме на ціни на окремі товари і транспортні послуги. Проте очікуване поступове зниження світових цін на нафту компенсує подальше зростання акцизного навантаження та в середньостроковій перспективі зростання цін на пальне сповільниться", - йдеться у звіті.

Підвищення акцизів

В Україні з 1 вересня підвищили акцизи на пальне. Це буде першим етапом підвищення податків.

Ставки акцизу на бензин зросли з 211,5 до 242,6 євро, на дизельне паливо з 139,5 до 177,6 євро, на автогаз з 52 до 148 євро. Законом встановлено графік щорічного збільшення акцизів (протягом чотирьох років).

Станом на 31 жовтня середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 55,71 гривню за літр (-0,86 гривні за місяць), на дизельне паливо 51,94 гривні за літр (-0,83 гривні), на автогаз 34,85 гривні за літр (+1,93 гривні).

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Національний банк України Ціни на бензин
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