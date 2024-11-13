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Сколько стоит топливо в Украине и где самое дешевое: обзор цен на разных АЗС

Среда 13 ноября 2024 17:11
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Сколько стоит топливо в Украине и где самое дешевое: обзор цен на разных АЗС Сколько стоит топливо в Украине (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

За последние три месяца цены на бензин и дизельное топливо в Украине снизились в среднем на 2 гривны, а газ за этот период подорожал почти на 5 гривен.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит топливо на разных заправках в Украине.

Какие цены на топливо на WOG

Компания заявляет, что их топливо соответствует стандарту "ЕВРО-5" и импортируется из Польши, Литвы, Германии, Румынии, Греции, США и других стран. Клиенты могут зарегистрироваться в лояльности Pride и получать бонусы за заправку, которые можно будет тратить на покупки в сети.

Цены в сети:

  • ДП Евро5 – 54,99 грн
  • ДП Mustang+ – 57,99 грн
  • 95 Евро5 – 57,99 грн
  • 95 Mustang – 59,99 грн
  • 100 Mustang – 65,99 грн
  • газ – 35,98 грн

Какая стоимость топлива на OKKO

В OKKO заявляют, что заправляют исключительно импортным топливом из Польши и Литвы стандарта ЕВРО-5, также отмечают, что их топливо отвечает всем украинским стандартам ДСТУ.

Цены в сети:

  • ДП plus – 57,99 грн
  • ДП евро – 54,99 грн
  • 95 plus – 59,99 грн
  • 95 евро – 57,99 грн
  • газ – 35,99 грн
  • Adblue – 41,90 грн

Сколько стоит топливо в Украине и где самое дешевое: обзор цен на разных АЗССтоимость топлива на OKKO (скриншот)

Сколько стоит топливо на KLO

На заправках KLO реализуют топливо украинского и литовского производства. Украинское горючее поставляется Шебелинским НПЗ и полностью отвечает экологическому стандарту Евро-5.

Цены в сети:

  • ДП – 54,09 грн
  • А 95+ – 57,29 грн
  • А 95 – 56,59 грн
  • А 92 – 54,38 грн
  • газ – 35,79 грн
  • F 100 – 65,39 грн
  • Ventus 95 – 59,39 грн

Какие цены на топливо на "Укрнафті"

Укрнефть импортирует горючее по стандартам Евро-5 из Швеции, Польши, Литвы, Греции, Кувейта. Компания предлагает своим клиентам топливные талоны, действующие в течение трех месяцев. Тогда цена на горючее для этого водителя будет зафиксирована.

Цены в сети:

  • А-95 премиум – 56,99 грн
  • А-95 – 54,99 грн
  • А-92 – 52,99 грн
  • дизельное топливо – 51,99 грн
  • газ автомобильный – 33,79 грн

Сколько стоит горючее на БРСМ "Нафта"

Компания заявляет, что предлагает клиентам качественное топливо, отвечающее всем стандартам. Также водители могут приобрести специальные топливные талоны, которые помогают экономить.

Цены в сети:

  • А-95 – 53,71 грн
  • дизельное топливо – 49,27 грн
  • газ автомобильный – 33,45 грн

Из данного перечня автозаправочных сетей самые низкие цены именно на БРСМ "Нафта". Отметим, что стоимость горючего в разных областях может несущественно отличаться.

Добавим, что НБУ прогнозирует, что цены на топливо начнут повышаться в конце этого года – в начале следующего, когда запасы будут исчерпаны. Рост цен на топливо ускорится до 9%, стоимость подскочит на 1-1,5 грн за литр. Однако до 2028 года горючее может подорожать на 8-9 грн/л из-за повышения акцизов. На цены на топливо также влияют мировые цены на нефть и курсы валют.

Читайте также о том, что в Украине с сентября повысили акцизы на топливо. Это первый этап повышения налогов.

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