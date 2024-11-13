Сколько стоит топливо в Украине и где самое дешевое: обзор цен на разных АЗС
За последние три месяца цены на бензин и дизельное топливо в Украине снизились в среднем на 2 гривны, а газ за этот период подорожал почти на 5 гривен.
РБК-Украина рассказывает, сколько стоит топливо на разных заправках в Украине.
- Какие цены на топливо на WOG
- Какая стоимость горючего на OKKO
- Сколько стоит топливо на KLO
- Какие цены на "Укрнафті"
- Сколько стоит горючее на БРСМ "Нафта"
Какие цены на топливо на WOG
Компания заявляет, что их топливо соответствует стандарту "ЕВРО-5" и импортируется из Польши, Литвы, Германии, Румынии, Греции, США и других стран. Клиенты могут зарегистрироваться в лояльности Pride и получать бонусы за заправку, которые можно будет тратить на покупки в сети.
Цены в сети:
- ДП Евро5 – 54,99 грн
- ДП Mustang+ – 57,99 грн
- 95 Евро5 – 57,99 грн
- 95 Mustang – 59,99 грн
- 100 Mustang – 65,99 грн
- газ – 35,98 грн
Какая стоимость топлива на OKKO
В OKKO заявляют, что заправляют исключительно импортным топливом из Польши и Литвы стандарта ЕВРО-5, также отмечают, что их топливо отвечает всем украинским стандартам ДСТУ.
Цены в сети:
- ДП plus – 57,99 грн
- ДП евро – 54,99 грн
- 95 plus – 59,99 грн
- 95 евро – 57,99 грн
- газ – 35,99 грн
- Adblue – 41,90 грн
Стоимость топлива на OKKO (скриншот)
Сколько стоит топливо на KLO
На заправках KLO реализуют топливо украинского и литовского производства. Украинское горючее поставляется Шебелинским НПЗ и полностью отвечает экологическому стандарту Евро-5.
Цены в сети:
- ДП – 54,09 грн
- А 95+ – 57,29 грн
- А 95 – 56,59 грн
- А 92 – 54,38 грн
- газ – 35,79 грн
- F 100 – 65,39 грн
- Ventus 95 – 59,39 грн
Какие цены на топливо на "Укрнафті"
Укрнефть импортирует горючее по стандартам Евро-5 из Швеции, Польши, Литвы, Греции, Кувейта. Компания предлагает своим клиентам топливные талоны, действующие в течение трех месяцев. Тогда цена на горючее для этого водителя будет зафиксирована.
Цены в сети:
- А-95 премиум – 56,99 грн
- А-95 – 54,99 грн
- А-92 – 52,99 грн
- дизельное топливо – 51,99 грн
- газ автомобильный – 33,79 грн
Сколько стоит горючее на БРСМ "Нафта"
Компания заявляет, что предлагает клиентам качественное топливо, отвечающее всем стандартам. Также водители могут приобрести специальные топливные талоны, которые помогают экономить.
Цены в сети:
- А-95 – 53,71 грн
- дизельное топливо – 49,27 грн
- газ автомобильный – 33,45 грн
Из данного перечня автозаправочных сетей самые низкие цены именно на БРСМ "Нафта". Отметим, что стоимость горючего в разных областях может несущественно отличаться.
Добавим, что НБУ прогнозирует, что цены на топливо начнут повышаться в конце этого года – в начале следующего, когда запасы будут исчерпаны. Рост цен на топливо ускорится до 9%, стоимость подскочит на 1-1,5 грн за литр. Однако до 2028 года горючее может подорожать на 8-9 грн/л из-за повышения акцизов. На цены на топливо также влияют мировые цены на нефть и курсы валют.
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