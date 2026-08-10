Скільки коштує магістратура в Україні у 2026-му: ціни на найпопулярніші спеціальності

Головне: Найдорожча магістратура - "Науки про дані" в УКУ: 260 тис. грн на рік.

- "Науки про дані" в УКУ: 260 тис. грн на рік. ІТ, бізнес та економіка - серед найдорожчих напрямів : окремі програми коштують понад 200 тис. грн.

: окремі програми коштують понад 200 тис. грн. Журналістика та право - до 140 тис. грн, дизайн - до 120 тис. грн на рік.

- до 140 тис. грн, дизайн - до 120 тис. грн на рік. Найдешевші програми - металургія, агрономія, екологія та математика: від 33-60 тис. грн.

- металургія, агрономія, екологія та математика: від 33-60 тис. грн. Різниця між найдорожчою та найдешевшою магістратурою - майже у 8 разів.

Скільки коштують популярні спеціальності

Наводимо дані про річну вартість навчання на денній формі для всіх освітніх програм магістратури, відкритих під час основного набору вступників у серпні 2026 року.

Інформація сформована на основі даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти станом на кінець липня 2026 року.

Економіка

Найвищі ціни традиційно встановили університети, що готують фахівців у сфері інформаційних технологій, бізнесу та економіки.

Абсолютним рекордсменом серед проаналізованих програм стала магістратура "Науки про дані" в Українському католицькому університеті. Рік навчання тут коштує 260 тисяч гривень.

До найдорожчих також увійшли:

"Маркетинговий менеджмент" в Київській школі економіки - 210 тис. грн ;

; "Економіка та політика" в КНУ ім. Т. Шевченка - 119 тис. грн.

"Економіка" в КПІ ім. І. Сікорського - 108 тис. грн.

"Економічна дипломатія і GR - політики" в Києво-Могилянці - 100 тис. грн.

Таким чином, на окремих програмах вартість одного року навчання вже перевищує 200 тисяч гривень, а повний курс магістратури може коштувати кілька сотень тисяч гривень.

Журналістика

Серед журналістських програм найдорожчим виявився Український католицький університет.

ТОП цін:

Український католицький університет - 140 тис. грн ;

; КНУ ім. Тараса Шевченка - 119,3 тис. грн ;

; Київський університет культури - 118,5 тис. грн.

Водночас у регіональних університетах навчання коштує значно дешевше:

Львівський національний університет ім. Франка - близько 76 тис. грн ;

; Харківський національний університет ім. Каразіна - 76,6 тис. грн ;

; Чорноморський національний університет ім. Петра Могили - 75,5 тис. грн.

Різниця між найдорожчими та найдоступнішими програмами сягає майже 65 тисяч гривень на рік.

Право

Юридична освіта також залишається серед найдорожчих.

Найвищу вартість встановили:

Український католицький університет - 140 тис. грн ;

; КНУ ім. Тараса Шевченка - 119,3 тис. грн ;

; Львівський університет бізнесу та права - 109,9 тис. грн.

Для порівняння, у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого навчання коштує близько 84,3 тис. грн.

Дизайн

Творчі спеціальності вже майже наздогнали право за рівнем вартості.

Найдорожчими стали:

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв - 120 тис. грн ;

; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури - 118,7 тис. грн .

. У Львівській національній академії мистецтв аналогічні програми коштують 78 тис. грн.

Філологія

Більшість магістерських програм із філології в КНУ ім. Тараса Шевченка коштують 101-105 тис. грн на рік залежно від освітньої програми та мови навчання. В інших закладах в середньому від 70 тис. грн за рік.

Маркетинг

Вартість навчання суттєво відрізняється залежно від університету.

Найдорожча програма - Київська школа економіки - 210 тис. грн. Водночас у державних університетах ціни переважно становлять 80-110 тис. грн.

Комп'ютерні науки залишаються найдорожчим напрямом

Саме ІТ-напрями формують верхівку рейтингу найдорожчих магістерських програм.

Окрім "Наук про дані", високі ціни встановлено на:

штучний інтелект;

інформаційну аналітику;

системи штучного інтелекту;

комп'ютерні науки;

генеративний штучний інтелект.

У провідних університетах навчання на цих програмах часто перевищує 100 тисяч гривень на рік.

Де навчатися найдешевше

Попри високі ціни на ІТ та бізнес-освіту, в Україні залишаються спеціальності, де контракт коштує у кілька разів дешевше.

Серед них:

металургія - від 33 тис. грн ;

; агрономія - переважно 44-60 тис. грн ;

; екологія- близько 50-60 тис. грн ;

; окремі математичні програми - від 50-57 тис. грн.

Таким чином, різниця між найдорожчими та найдешевшими магістерськими програмами сягає майже восьми разів.

Що варто знати вступникам

Вартість навчання залежить не лише від спеціальності, а й від конкретного університету. На одній і тій самій освітній програмі різниця між закладами може становити десятки тисяч гривень.

Під час вибору магістратури варто порівнювати не лише ціну, а й зміст освітньої програми, можливості для практики, міжнародні обміни та перспективи працевлаштування після завершення навчання.

Наведені ціни стосуються денної форми навчання на контракті для вступників, які здобувають ступінь магістра на базі бакалавра. До переліку включені програми, відкриті під час основного набору з 7 до 22 серпня 2026 року.