Скільки коштує магістратура в Україні у 2026-му: ціни на найпопулярніші спеціальності

У 2026 році ціни на окремі магістерські програми у деяких ЗВО вже перевищили 200 тисяч гривень на рік, тоді як на інших спеціальностях здобути освіту можна менш ніж за 50 тисяч.
РБК-Україна із посиланням на "Освіта..юа" розповідає, скільки коштує магістратура в Україна.
Головне:
Наводимо дані про річну вартість навчання на денній формі для всіх освітніх програм магістратури, відкритих під час основного набору вступників у серпні 2026 року.
Інформація сформована на основі даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти станом на кінець липня 2026 року.
Найвищі ціни традиційно встановили університети, що готують фахівців у сфері інформаційних технологій, бізнесу та економіки.
Абсолютним рекордсменом серед проаналізованих програм стала магістратура "Науки про дані" в Українському католицькому університеті. Рік навчання тут коштує 260 тисяч гривень.
До найдорожчих також увійшли:
Таким чином, на окремих програмах вартість одного року навчання вже перевищує 200 тисяч гривень, а повний курс магістратури може коштувати кілька сотень тисяч гривень.
Серед журналістських програм найдорожчим виявився Український католицький університет.
ТОП цін:
Водночас у регіональних університетах навчання коштує значно дешевше:
Різниця між найдорожчими та найдоступнішими програмами сягає майже 65 тисяч гривень на рік.
Юридична освіта також залишається серед найдорожчих.
Найвищу вартість встановили:
Для порівняння, у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого навчання коштує близько 84,3 тис. грн.
Творчі спеціальності вже майже наздогнали право за рівнем вартості.
Найдорожчими стали:
Більшість магістерських програм із філології в КНУ ім. Тараса Шевченка коштують 101-105 тис. грн на рік залежно від освітньої програми та мови навчання. В інших закладах в середньому від 70 тис. грн за рік.
Вартість навчання суттєво відрізняється залежно від університету.
Найдорожча програма - Київська школа економіки - 210 тис. грн. Водночас у державних університетах ціни переважно становлять 80-110 тис. грн.
Саме ІТ-напрями формують верхівку рейтингу найдорожчих магістерських програм.
Окрім "Наук про дані", високі ціни встановлено на:
У провідних університетах навчання на цих програмах часто перевищує 100 тисяч гривень на рік.
Попри високі ціни на ІТ та бізнес-освіту, в Україні залишаються спеціальності, де контракт коштує у кілька разів дешевше.
Серед них:
Таким чином, різниця між найдорожчими та найдешевшими магістерськими програмами сягає майже восьми разів.
Вартість навчання залежить не лише від спеціальності, а й від конкретного університету. На одній і тій самій освітній програмі різниця між закладами може становити десятки тисяч гривень.
Під час вибору магістратури варто порівнювати не лише ціну, а й зміст освітньої програми, можливості для практики, міжнародні обміни та перспективи працевлаштування після завершення навчання.
Наведені ціни стосуються денної форми навчання на контракті для вступників, які здобувають ступінь магістра на базі бакалавра. До переліку включені програми, відкриті під час основного набору з 7 до 22 серпня 2026 року.
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Раніше ми писали про те, що Національний університет "Києво-Могилянська академія" затвердив вартість навчання для вступників у 2026/2027 навчальному році. Тепер ціни на найдешевші спеціальності стартують від 50 тисяч гривень на рік.